Fésűs Nelly nagymamaként ünnepelte a gyereknapot! – Tündéri fotót osztott meg

Fésűs Nelly élete új szakaszba lépett, mióta nagymama lett. A színésznő lánya, Horváth Csenge és párja, Barabás Ottó egy hete köszöntötték első közös gyermeküket, aki a Jana nevet kapta. A család élete azóta fenekestül felfordult, boldogságuk pedig nem ismer határokat. Most pedig a gyermeknapi program is egészen új értelmet nyert.

Horváth Csenge kislánya május végén született meg. Fésűs Nelly lánya és a párja, Barabás Ottó üzletember hatalmas örömmel fogadták az első közös gyermeküket. A modell és férje egy budapesti magánkórházat választottak, ahol minden adott volt ahhoz, hogy a lehető legnagyobb biztonságban és kényelemben érkezzen meg a kis csöppség.

Fésűs Nelly két gyermekével és unokájával töltötte a gyereknapot, amelyről Instagram-oldalán egy korlátozott ideig elérhető történetet is közzétett. A nagymamáról és két gyermekéről csak úgy sugárzik a boldogság.

– írta a fotó mellé a színésznő, amelyen idősebbik lánya, Horváth Csenge és a kis Eliza is mosolyogva néz a kamerába.

Az idei gyereknap igazán különleges élmény Fésűs Nelly családja számára, hiszen a színésznő lánya, Csenge idén ünnepli először gyermekével, édesanyaként a fontos napot. Így a csapat háromról négy főre bővült, a képen a kis Jana is látható a babakocsiban.

Fésűs Nelly korábban már elárulta, hogy ő nem egy otthonülős, sütögető nagymama lesz. Szeretne annyi időt eltölteni unokájával, amennyit csak lehet, sőt a későbbiekben még bulizni is elviszi őt.

A fiatal anyuka a minap már beszámolt róla, hogy hazatérhettek a kórházból. Otthon egy lufikkal teli, rózsaszín masnival összekötött kosár várta az édesanyát, amelyben plüssállat, babaruhák és egyéb a babának szükséges holmik bújtak meg meglepetésként.

A fiatal sztármami még csak egy hete adott életet kislányának, máris tökéletes formában van. A 23 éves modellért megőrülnek a rajongók, többen feltették a kérdést: Hogy csinálja ezt? Horváth Csenge még gyermeke születése előtt kimondta a boldogító igent párjának, sőt fel is vette gyermeke édesapjának nevét, így már Barabás Csenge a hivatalos neve.