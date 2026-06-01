BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fésűs Nelly nagymamaként ünnepelte a gyereknapot! – Tündéri fotót osztott meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Horváth Csenge
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 16:20
anyaságFésűs Nellygyereknap
Fésűs Nelly lánya alig egy hete adott életet első gyermekének, a büszke nagymama boldogabb nem is lehetne. Horváth Csenge először ünnepelte édesanyaként a gyereknapot, a fiatal modell pedig csak úgy ragyog a szülés után.
Bors
A szerző cikkei

Fésűs Nelly élete új szakaszba lépett, mióta nagymama lett. A színésznő lánya, Horváth Csenge és párja, Barabás Ottó egy hete köszöntötték első közös gyermeküket, aki a Jana nevet kapta. A család élete azóta fenekestül felfordult, boldogságuk pedig nem ismer határokat. Most pedig a gyermeknapi program is egészen új értelmet nyert.

Horváth Csenge édesanyja nagymama lett
Fésűs Nelly és Horváth Csenge egészen új szerepben ünnepelték a gyereknapot (Fotó: Máté Krisztián / Ripost)

Horváth Csenge kislányával ünnepelte a gyereknapot

Horváth Csenge kislánya május végén született meg. Fésűs Nelly lánya és a párja, Barabás Ottó üzletember hatalmas örömmel fogadták az első közös gyermeküket. A modell és férje egy budapesti magánkórházat választottak, ahol minden adott volt ahhoz, hogy a lehető legnagyobb biztonságban és kényelemben érkezzen meg a kis csöppség.

Fésűs Nelly két gyermekével és unokájával töltötte a gyereknapot, amelyről Instagram-oldalán egy korlátozott ideig elérhető történetet is közzétett. A nagymamáról és két gyermekéről csak úgy sugárzik a boldogság.

Gyereknap. Extrával 

– írta a fotó mellé a színésznő, amelyen idősebbik lánya, Horváth Csenge és a kis Eliza is mosolyogva néz a kamerába.

Az idei gyereknap igazán különleges élmény Fésűs Nelly családja számára, hiszen a színésznő lánya, Csenge idén ünnepli először gyermekével, édesanyaként a fontos napot. Így a csapat háromról négy főre bővült, a képen a kis Jana is látható a babakocsiban.

Fésűs Nelly korábban már elárulta, hogy ő nem egy otthonülős, sütögető nagymama lesz. Szeretne annyi időt eltölteni unokájával, amennyit csak lehet, sőt a későbbiekben még bulizni is elviszi őt.

Fésűs Nelly unokájával és lányaival töltötte a gyereknapot
Fésűs Nelly unokájával és lányaival ünnepelt (Fotó: Fésűs Nelly / Instagram)

Horváth Csenge tökéletes formában van a szülés után

A fiatal anyuka a minap már beszámolt róla, hogy hazatérhettek a kórházból. Otthon egy lufikkal teli, rózsaszín masnival összekötött kosár várta az édesanyát, amelyben plüssállat, babaruhák és egyéb a babának szükséges holmik bújtak meg meglepetésként. 

A fiatal sztármami még csak egy hete adott életet kislányának, máris tökéletes formában van. A 23 éves modellért megőrülnek a rajongók, többen feltették a kérdést: Hogy csinálja ezt? Horváth Csenge még gyermeke születése előtt kimondta a boldogító igent párjának, sőt fel is vette gyermeke édesapjának nevét, így már Barabás Csenge a hivatalos neve.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu