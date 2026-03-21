„Ijesztő és kontrollmániás!” – Döbbenetes részleteket árult el Dr. Gaál Zoltán exe a szakításukról

A Házasság első látásra című műsorban megismert sármos fogorvos, Dr. Gaál Zoltán és partnere, Székely Renáta szakítása az év egyik legváratlanabb és legdurvább botrányává gyűrűzött az utóbbi napokban. A népszerű tévészereplő és a csinos anyuka kapcsolata egy sötét vádakkal teli sárdobálásba torkollott, ahol drogtesztek, titkos követések és súlyos személyiségjogi vádak kerültek az asztalra, sokkolva a rajongókat. Mielőtt az új fejleményekről beszélnénk, göngyölítsük fel a szövevényes ügy eddig ismert részleteit.

A Házasság első látásra sztárja szerint Reni és Szilágyi Dániel összeszűrhették a levet

A vihart Dr. Gaál Zoltán indította el, aki nálunk tálalt ki a szakítás hátteréről. A fogorvos szerint gyanús jelek sora vezetett odáig, hogy drogtesztet kérjen Renitől: egy beteg gyerekkel való késő esti bevásárlás és a nő zavart viselkedése ébresztett benne kételyt. Zoli állítja, csupán segíteni akart, sőt, a békülés jegyében még az autóját is odaadta a nőnek, hogy könnyebben boldoguljon a beteg kislányával. A doktor szerint azonban a bizalom végleg elszállt, miután Reni állítólag hűtlen volt egy közös ismerősükkel, és alkoholproblémáit sem tudta rendezni.

„Brutális határátlépés”: Reni megtörte a csendet

Székely Renáta azonban nem maradt sokáig adós a válasszal, és egy Szilágyi Dániellel közös Facebook-videóban mutatta be az érem másik, jóval ijesztőbb oldalát. Reni szerint a „segítő szándék” valójában egy kontrollmániás férfi félelemkeltő akciója volt, aki nem tisztelte sem az ő, sem a gyermeke magánszféráját: „Ez az egész, ami történt szombaton, baromi ijesztő volt összességében. Nem tartotta tiszteletben a lányomat, és ilyen elborult, őrült módjára törtetett előre a lakásban. Először ment egy kört, hogy utánanézzen, van-e valaki...” – emlékezett vissza a videóban a nő.

Elképesztő vádak, teljes sokk

Reni szerint a fogorvos viselkedése minden határon túlment.

Önmagát járatta le a szememben még jobban. Az, hogy valaki ennyire kontrollmániás legyen... Gyereket nevelek, dolgozom nyolc órában, közben vannak barátaim, eljárok sportolni. Ő ezt nem tudta figyelembe venni, megérteni és tiszteletben tartani. Az, amit csinált velem, az egy brutális határátlépés volt. A saját otthonomban, a saját lányom előtt hozott ilyen helyzetbe

– tárta fel a sötét kapcsolat részleteit. Az anyuka nem finomkodott a jelzőkkel, amikor Zoli jelleméről beszélt. Állítása szerint a férfi büntetőmechanizmusokat alkalmazott és érzelmileg manipulálta őt a kapcsolatuk alatt. Reni elmesélte, hogy a fogorvos „véletlenül” pont azokon a helyeken bukkant fel, ahol ő a kislányával tartózkodott, majd úgy tett, mintha észre sem venné őket – ez pedig komoly aggodalommal töltötte el a nőt.