Hároméves lett Hajdú Péterék kisfia, így ünnepeltek

Rendkívül emlékezetes marad az idei tél Hajdú Péter és Láng Eszter kisfia, Domi számára, ugyanis most került először síléc a lábaira. Az akadályt hároméves létére nagyon jól vette.

Hajdú Péter fia, Domi a felvonóért is lelkesedett – Fotó: archív / hot magazin

Hajdú Péter gyerekeivel ment síelni, a legkisebbet is vitte

– Még december végén utaztunk el Ausztriába a baráti társaságunkkal. Nagyon tetszett Dominak minden: a hegyek, a hó és a gyönyörű kilátás is. Elsőre természetesen nem ment profin a síelés, de ezzel nincs is semmi baj. Amikor látta, hogy felcsatolom a lécet, akkor ő is egyből belebújt a sícipőjébe. Érezte, hogy nehezebb ez a lábbeli, mint amihez szokott, de tetszett neki. Viszont amikor rákerült a lábára a léc, akkor az már nem tetszett annyira neki, hiszen már nem tudott úgy szaladni a hóban, mint előtte. Ott volt egy kis hiszti, de miután elmagyaráztuk neki, hogy a varázsszőnyegen felmegyünk, és onnan lecsúszik, akkor visszatért a lelkesedése. Összesen kétszer csúszott le a gyerekpályán, utána pedig azt az utat választotta, hogy vegyem fel, és együtt csússzunk le – kezdte a hot!-nak a Frizbi TV műsorvezetője. – Látom rajta, hogy később ügyes lesz majd, és úgy megszereti ezt a sportot, ahogy én. Azóta egyébként a nagyobbik fiammal, Dáviddal voltam síelni, és Domi oda is nagyon szívesen jött volna; tényleg nagy élmény volt neki a friss levegőn a hóban játszani. Egyszerűen imádta!

Hajdú Péter és Láng Eszter is féltik még gyermeküket

Hajdú Péter párja, Láng Eszter nagyon kíváncsi volt, hogy mit szól majd a kisfia ehhez az úthoz és a programhoz.

– Peti elképesztően jól síel, ezért nagyon szeretné, hogy Domi minél hamarabb sílécre álljon. Úgy láttam, hogy még kicsit óvatos volt, de szerintem várakozáson felüli volt a teljesítménye, nem gondoltam volna, hogy sikerül kétszer is egyedül lecsúsznia – mesélte az édesanya. – A havat imádta, az egész út alatt sokat játszott vele. Velünk tartott a legjobb barátja is, úgyhogy nagyon jól érezte magát.