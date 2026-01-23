„Élet-halál között volt” – Újabb borzalmas tragédia G.w.M családjában: megszólalt a rapper

G.w.M családjában több tragédia is történt a napokban, amikről a rapper őszintén vallott közösségi oldalán. Varga Márk és Kulcsár Edina korábban Hajdú Péter műsorában árulta el, hogy úton van következő gyermekük. Tegnap viszont mindenkit lesokkolt a hír, hogy Edina elvesztette a babát. G.w.M azonban nem erről mesélt tegnap, hanem unokabátyja esetéről, ami miatt kórházba kellett menniük.
Az unokabátyjám hasa elkezdett felfújódni. Németországban kivizsgálták és hazaküldték, ezzel annyiban is maradt ez a történet. A hasa viszont egyre jobban nőtt és úgy döntöttem, hogy kezelésbe veszem ezt a sztorit. A mamám is nagyon sokat sírt, mivel ugye édesanyám testvéréről van szó és ezért, haza is hoztuk Magyarországra
– kezdte TikTok-videójában a 29 éves rapper. A probléma ezek után sem oldódott meg a családban, amiért azonnali orvosi ellátásra szorult a családtag.
Megvoltak a terveink, hogy merre is megyünk tovább, azonban az egészségügyi állapota közbeszólt. Egy éjszaka folyamán annyira rosszul lett, hogy egyből mennünk kellett a sürgősségire. Bevittük a SOTE osztályára, de annyi rémhírt hallottam a magyar egészségügyről, hogy fenntartásokkal kezeltem az egészet
– mesélte G.w.M, aki saját maga is meglepődött az orvosok segítőkészségén.
Nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy azonnal úgy kezelték az esetet, hogy arra szavak nincsenek. Nem azért vagyok hálás, mert a személyemnek szólt volna, hanem ott tényleg mindenki körül sürögtek-forogtak. Amikor megérkeztünk, azonnal vitték különféle kivizsgálásokra, ahol daganatszerűséget találtak nála és ez okozta a bélelzáródását. Amikor megtudtuk ezeket az eredményeket, akkor a doktor úr elmondta, hogy élet-halál között van
– árulta el a rapper. A család teljesen összetört a hír hallatán, mivel Varga Márk elmondása szerint felfoghatatlan érzés, amikor a családtagod bármelyik másodpercben meghalhat.
Szerencsére azóta az állapota stabilizálódott, mivel a diagnózis után átszállították a Szent István kórházba, ahol átesett ezen az életmentő műtéten. A sok rémhír ellenére nekem ezek a tapasztalataim vannak a magyar egészségüggyel. Ez a videó, viszont csupán a hálám miatt készül, mivel megmentették a bátyám életét
– zárta monológját G.w.M.
A kórházi „élmények” után szerdán sajnálatos hír érkezett a rapper családjától. Kulcsár Edina közösségi oldalán tudatta, hogy elveszítette babájukat. A házaspárt kerestük a történtekkel kapcsolatban, de egyelőre nem kívánnak nyilatkozni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.