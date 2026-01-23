„Élet-halál között volt” – Újabb borzalmas tragédia G.w.M családjában: megszólalt a rapper

G.w.M családjában több tragédia is történt a napokban, amikről a rapper őszintén vallott közösségi oldalán. Varga Márk és Kulcsár Edina korábban Hajdú Péter műsorában árulta el, hogy úton van következő gyermekük. Tegnap viszont mindenkit lesokkolt a hír, hogy Edina elvesztette a babát. G.w.M azonban nem erről mesélt tegnap, hanem unokabátyja esetéről, ami miatt kórházba kellett menniük.

G.w.M és Kulcsár Edina elveszítették babájukat (Fotó: Bánkúti Sándor)

G.w.M családja nehéz időszakot él át

Az unokabátyjám hasa elkezdett felfújódni. Németországban kivizsgálták és hazaküldték, ezzel annyiban is maradt ez a történet. A hasa viszont egyre jobban nőtt és úgy döntöttem, hogy kezelésbe veszem ezt a sztorit. A mamám is nagyon sokat sírt, mivel ugye édesanyám testvéréről van szó és ezért, haza is hoztuk Magyarországra

– kezdte TikTok-videójában a 29 éves rapper. A probléma ezek után sem oldódott meg a családban, amiért azonnali orvosi ellátásra szorult a családtag.

Megvoltak a terveink, hogy merre is megyünk tovább, azonban az egészségügyi állapota közbeszólt. Egy éjszaka folyamán annyira rosszul lett, hogy egyből mennünk kellett a sürgősségire. Bevittük a SOTE osztályára, de annyi rémhírt hallottam a magyar egészségügyről, hogy fenntartásokkal kezeltem az egészet

– mesélte G.w.M, aki saját maga is meglepődött az orvosok segítőkészségén.

G.w.M nagybátyja szerencsére már túl van a műtéten (Fotó: Markovics Gábor)

G.w.M csak hálás tud lenni

Nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy azonnal úgy kezelték az esetet, hogy arra szavak nincsenek. Nem azért vagyok hálás, mert a személyemnek szólt volna, hanem ott tényleg mindenki körül sürögtek-forogtak. Amikor megérkeztünk, azonnal vitték különféle kivizsgálásokra, ahol daganatszerűséget találtak nála és ez okozta a bélelzáródását. Amikor megtudtuk ezeket az eredményeket, akkor a doktor úr elmondta, hogy élet-halál között van

– árulta el a rapper. A család teljesen összetört a hír hallatán, mivel Varga Márk elmondása szerint felfoghatatlan érzés, amikor a családtagod bármelyik másodpercben meghalhat.

Szerencsére azóta az állapota stabilizálódott, mivel a diagnózis után átszállították a Szent István kórházba, ahol átesett ezen az életmentő műtéten. A sok rémhír ellenére nekem ezek a tapasztalataim vannak a magyar egészségüggyel. Ez a videó, viszont csupán a hálám miatt készül, mivel megmentették a bátyám életét

– zárta monológját G.w.M.