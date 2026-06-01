Buszmegállóban várakozó nő táskáját lopták el, hamar rendőrkézre került a férfi

Buszmegállóban várakozó nőtől lopták el a táskáját. A férfi elmenekült, de nem élvezhette sokáig a szabadságot, a rendőrök hamar a nyomára bukkantak.
Szombaton este egy békési buszmegállóban loptak meg egy nőt, akitől egy férfi lopta el a táskáját. A férfi, miután megszerezte a táskát elszaladt. A békési rendőrök szerencsére rövid időn belül megtalálták és elfogták a férfit, akit a rendőrkapitányságon elő is állítottak. A tettes ellen lopás vétség gyanúja miatt indult bűntetőeljárás - áll a Beol cikkében.
