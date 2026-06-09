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Mentőt kértek Gálvölgyi Jánoshoz: baj történt, ez a helyzet most

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 09:59
Országos Mentőszolgálatvádlott
A riasztást nem kezelték a megfelelő sürgősségi szint szerint. Fordulat történt Gálvölgyi János kálváriája ügyében!
Bors
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A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt két mentésirányító, egy betegszállítás-felvevő és egy mentésvezető ellen, pénzbüntetést és foglakozástól eltiltást indítványozva - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel. Az Országos Mentőszolgálat 2023 májusában közölte, hogy vizsgálat indult a Gálvölgyi János rosszulléte utáni riasztás fogadása ügyében.

Fordulat történt Gálvölgyi János ügyében
Fordulat történt Gálvölgyi János ügyében / Fotó: Bors

Gálvölgyi János kálváriája

Az ügyészség közleménye szerint 2023. május 10-én egy nő az édesapja nehézlégzése és egyéb panaszai miatt mentőt hívott egy budapesti címre, a hívást az egyik vádlott, egy vidéki szolgálati helyen dolgozó női mentésirányító fogadta, aki beszélt még a rosszul levő sértett feleségével is telefonon.

Ezután a telefonbeszélgetés végén mentőegység küldését ígérte, azonban ezt végül nem tette meg, az esetet nem kezelte a megfelelő sürgősségi szint szerint. Beszélt ugyan egy fővárosi betegfelvevő kolléganőjével, ő azonban szintén nem intézkedett kellőképpen.

A mentésirányítót egyikük sem vonta be közvetlenül. A férfi észlelte ugyan az esetet a rendszerbeli adatokból, azonban ő sem intézkedett mentő küldéséről - tették hozzá. Mivel háromnegyed óra múlva sem érkezett mentő, a sértett másik lánya is felhívta a segélyhívót, ahol egy másik vidéki mentésirányítót kapcsoltak, ő az ügy negyedik vádlottja.

Ez a férfi a hívót arról tájékoztatta, hogy az adott címre még nem indítottak mentőegységet, majd a továbbiakban a beteg állapota felől érdeklődött. A hívó ekkor már nem adott további tájékoztatást, ezért a mentésirányító elköszönt és bontotta a vonalat - írták.

Az ügyészség a közleményben hangsúlyozta, hogy a mentő iránti kérés kezelése során a vádlottak nem a tőlük elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint nem a munkaköri leírásuk, a szakmai szabályok és protokoll betartásával jártak el.

A mentőegység küldése iránt a sértett mentésében részt vevő vádlottak egyike sem intézkedett, pedig annak sürgősségét fel kellett volna ismerniük; a vádlottak mulasztásai miatt az életveszélyes állapotban lévő sértett mielőbbi szakszerű mentőellátása teljesen elmaradt.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg a két nőt és két férfit.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést velük szemben, és tiltsa el őket határozott időre a foglakozásuk gyakorlásától, emellett kötelezze a vádlottakat a felmerült, több mint 1 millió forintos bűnügyi költség egyetemleges viselésére - áll a közleményben.

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