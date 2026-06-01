Budapestre ment a 17 éves Petra, haza azonban már nem érkezett meg

Eltűnt fiatal lányt keres a Tatabányai Rendőrség. A 17 éves Petra Budapestre indult, hogy egy barátnőjével találkozzon, de haza már nem érkezett. A Tatabányai rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az eltűnt lány ügyében.

Petra május 16-án indult Budapestre a szomori otthonából. Május 18-án találkozott egy barátnőjével, azóta hollétéről semmit sem lehet tudni. A rendőrség honlapján közzétett leírása alapján Petra 160 centiméter magas, vékony testalkatú, zöld szemű, festet szőke, vállig érő haja van, arca szeplős. Tetoválása van a mellkasán és jobb bordája alatt. A fiatal lány Budapesten a Nyugati Pályaudvar környékén tartózkodhat. Eltűnésekor kék farmert és fehér felsőt viselt.

A Tatabányai Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik az eltűnt lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon - közölte a police.hu.