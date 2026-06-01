Színésznők, akik alakították már Marilyn Monroe-t

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 15:15
Ana de Armasszínésznő
Szeptemberben újra Marilyn Monroe-lázban éghet a világ: a Netflix műsorra tűz egy, a hollywoodi legenda életét feldolgozó filmet. A díva alakja évtizedek óta inspirálja a filmeseket – és persze a színésznőket is, akik közül sokan karrierjük legnehezebb feladatának nevezték a szerepet.
How to marry a millionaire
Marilyn Monroe / Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A 2022-es Szöszi című Netflix-filmben Ana de Armas bújt Marilyn bőrébe. Az alkotás hatalmas visszhangot váltott ki, és a színésznő játékát a kritikusok többsége méltatta. „Minden nap órákon át dolgoztunk közel egy éven keresztül. Fotókat, videókat, hangfelvételeket tanulmányoztam – mindent, amit csak találtam Marilynről” – mesélte egy interjúban Ana de Armas.

Blonde
Ana de Armas Marilyn Monroe-ként / Fotó: Photo12 via AFP

Az Egy hét Marilynnel című filmben Michelle Williams alakította a hollywoodi ikont, és a szerepért Oscar-jelölést is kapott. A film az ikonikus sztár életének egy rövid, de különösen érzékeny időszakát mutatta be. Williams úgy fogalmazott, hogy Monroe személyisége egyszerre volt lehengerlő és mélyen magányos. A színésznő szerint nem a jellegzetes külső lemásolása volt a legnehezebb, hanem „megtalálni azt a szomorúságot és törékenységet, amit a világ elől rejtegetett”.

My week with Marilyn
Michelle Williams Marilyn Monroe-ként / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Marilyn története azért örök, mert minden nő tud kapcsolódni ahhoz az érzéshez, amikor valaki próbál megfelelni a külvilág elvárásainak, miközben elveszíti önmagát – fogalmazott Mira Sorvino. A szép színésznő a Norma Jean és Marilyn című produkcióban játszotta a filmcsillag egyik oldalát – méghozzá a híres sztár alteregóját, míg Ashley Judd Norma Jean karakterét formálta meg. Sorvino alakítását különösen érzékenynek és emberközelinek tartották a kritikusok.

Ashley Judd és Mira Sorvino a film poszterén / Fotó: imdb.com

Több filmben és televíziós produkcióban is megidézte az ikonikus színésznőt, sőt éveken át hivatalos rendezvényeken és showműsorokban is Monroe megszemélyesítőjeként szerepelt Susan Griffith. Az ő különlegessége, hogy nemcsak külsőleg emlékeztet Marilynre, hanem hanghordozásban és gesztusokban is döbbenetesen hasonlóvá vált hozzá, ezért gyakran hívták retró hollywoodi produkciókba vagy dokumentumfilmekbe is.

Forrás: Fanny magazin

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
