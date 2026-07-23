Marc Anthony, Jennifer Lopez volt férje nyolcszoros apuka lett

Örömhírt osztott meg rajongóival Marc Anthony és felesége, Nadia Ferreira. A Grammy-díjas énekesnek és a paraguayi modellnek megszületett a második közös gyermeke, aki a Myla nevet kapta. A kislány érkezésével a latin sztár immáron nyolcszoros apuka lett. A házaspár a közösségi oldalaikon megható családi fotók kíséretében jelentették be, hogy új taggal bővült a családjuk.
Marc Anthony és Nadia Ferreira Instagram-oldalukon jelentették be, hogy megszületett kislányuk. A bejegyzésben családi képeket osztottak meg. A képsorozaton az újszülött mellett feltűnik a házaspár hároméves kisfia, Marco is, aki boldogan tartja karjában húgát. A szülők a fotókhoz az alábbi üzenetet írták:
Micsoda hatalmas áldás, hogy megoszthatjuk veletek kedves MYLA érkezését 🤍 El sem tudjátok képzelni, milyen boldogok vagyunk otthon, a felhők felett járunk
Myla születésével Marc Anthony immár nyolc gyermek édesapja lett. Nadia Ferreirával közös gyermekei közül Marco volt az első 2023-ban, de korábbi kapcsolataiból is több gyermeke született. Debbie Rosadóval lett egy közös lánya, aki az Arianna nevet kapta, valamint lett egy nevelt fia is, Chase, akit az énekes saját gyermekeként nevelt fel. Első feleségével, az egykori Miss Universe Dayanara Torres két fiút szült nekik, Cristiant és Ryant. Marc Anthony Jennifer Lopezzel kötött házasságából pedig a világszerte ismert ikrek születtek meg, Maximilian és Oskar, utóbbi korábban Emme néven volt ismert.
Marc Anthony és Nadia Ferreira még januárban, harmadik házassági évfordulójukon jelentették be, hogy ismét gyermeket várnak. Akkor azt írták, ennél szebb ajándékot el sem tudtak volna képzelni, és örömmel osztották meg, hogy első gyermekük, Marco nagy testvér lesz. Márciusban azt is elárulták, hogy kislány érkezik a családba, ezt pedig egy meghitt fotósorozattal ünnepelték meg.
Marc Anthony és Nadia Ferreira 2022-ben jegyezték el egymást, majd 2023 januárjában mondták ki a boldogító igent egy fényűző esküvőn Miamiban, amelyen számos világsztár is részt vett. Azóta több alkalommal osztottak meg közös családi fotókat a közösségi oldalukon. Pont úgy, ahogy Marco és Myla érkezését is.
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