Szívszorító üzenetet kapott az Exatlon sztárja, a betegségéről van szó

Ahogy a sport-reality eddigi évadainak szereplői, így a mostani széria versenyzői is nagy népszerűségnek örvendenek. Elárasztják az Exatlon 2026 Bajnokok és Kihívók csapatának tagjait üzenetekkel, a rajongók bíznak benne, hogy el is olvassák a versenyzők. Csóri Dorka a jelek szerint olvassa, sőt most az egyiket meg is osztotta Instagram oldalán, annyira meghatódott tőle.
Csóri Dorka elképesztő küzdeni akarásról tett tanúbizonyságot a TV2 műsorában. Az Exatlon ötödik évadának versenyzője ugyanis a legmélyebb holtpontról állt fel az egyéni szakaszban és végül be is jutott Ekler Lucával és Szabó Rékával a döntőbe. S bár végül nem ő nyerte a trófeát és a 15 millió forintot, mégis úgy érzi, hogy elérte a célját. Dorka története szívszorító, mindössze 2 éves volt, amikor leukémiát állapítottak meg nála, volt, hogy az orvosok már nem bíztak a gyógyulásában. De ő már akkor is nagy küzdő volt.
Mindig egy pici lemaradásban voltam a társaimhoz képest, és pont ezért mindig egy kicsit többet tettem bele mindenbe. Az Exatlonban a legfőbb motivációm: ha tényleg csak magadra koncentrálsz, beleteszed azt, ami benned van, és küzdesz, akkor el lehet jutni a végéig. Sok mindenen mentem keresztül, de sosem adtam fel!
- nyilatkozta még az Exatlon Hungary előtt a pilates edző arról, miért jelentkezett a műsorba.
A fiatal sportoló – aki sok bántást kapott csapattársától – most Insta sztoriban osztotta meg, hogy teljesítménye egy szintén leukémiás lánynak milyen sok erőt adott.
„Nálam is leukémiát diagnosztizáltak tavaly augusztusban (14 éves voltam). Tegnap múlt két hete, hogy megkaptam az utolsó vénás kemót. Személy szerint nekem nagyon sok erőt adtál, amikor néztelek a tévében, hogy annak ellenére, amin keresztül mentél, milyen erős vagy! Valószínűleg nem fogod látni, amit írok, de ha mégis, nagyon köszönöm, amit adtál nekem lelkileg.”
- osztotta meg sorstársa sorait Csóri Dorka, akit mélyen meghatódott.
Ezt viszont mindenképpen szerettem volna megosztani veletek, hiszen többek között ezért jelentkeztem a műsorba. És ilyenkor érzi azt az ember, hogy megérte! Mert sokan nem is sejtik, milyen erő rejlik bennünk
- írta ki közösségi oldalára az Exatlon sztárja.
A leukémia (fehérvérűség) a vérképző rendszer rosszindulatú megbetegedése, amely során a csontvelőben lévő fehérvérsejtek burjánzani kezdenek. A felszaporodott sejtek idővel kitöltik a csontvelőt, és többnyire tömegesen megjelennek a keringő vérben is. A féktelenül szaporodó daganatos sejtek egyrészt nem tudják ellátni a fehérvérsejtek normál feladatait, másrészt gátolják az egyéb vérsejtek képződését is. A megbetegedés kezelésének módját befolyásolja a leukémia típusa és kiterjedése, a beteg egészségi állapota és kora, valamint a megjelenő tünetek, ezért a terápia mindig egyénre szabott. Az akut leukémia többnyire gyógyítható. A krónikus leukémia ellen viszont nincs gyógymód, gyakran életen át tartó kezelésekre van szükség. A leukémiás betegek kezelésének célja a csontvelőműködés helyreállítása. Ennek érdekében elsősorban az alábbi terápiákat alkalmazzák: kemoterápia, sugárterápia, csontvelő-átültetés, biológiai terápia.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.