Szívszorító üzenetet kapott az Exatlon sztárja, a betegségéről van szó

Ahogy a sport-reality eddigi évadainak szereplői, így a mostani széria versenyzői is nagy népszerűségnek örvendenek. Elárasztják az Exatlon 2026 Bajnokok és Kihívók csapatának tagjait üzenetekkel, a rajongók bíznak benne, hogy el is olvassák a versenyzők. Csóri Dorka a jelek szerint olvassa, sőt most az egyiket meg is osztotta Instagram oldalán, annyira meghatódott tőle.

Az Exatlon 2026 szereplői közül Csóri Dorka bejutott a műsor döntőjébe (Fotó: TV2)

Ezért jelentkezett Csóri Dorka az Exatlonba

2025-bejelentette a TV2, hogy négy év után visszatér a sport-reality

Rengetegen jelentkeztek az Exatlon Kihívók csapatába, köztük Csóri Dorka

A pilates edző gyermekkorában legyőzte a leukémiát

Teljesítményével akarta bebizonyítani, hogy sosem szabad feladni



Leukémiával diagnosztizálták az Exatlon Kihívóját

Csóri Dorka elképesztő küzdeni akarásról tett tanúbizonyságot a TV2 műsorában. Az Exatlon ötödik évadának versenyzője ugyanis a legmélyebb holtpontról állt fel az egyéni szakaszban és végül be is jutott Ekler Lucával és Szabó Rékával a döntőbe. S bár végül nem ő nyerte a trófeát és a 15 millió forintot, mégis úgy érzi, hogy elérte a célját. Dorka története szívszorító, mindössze 2 éves volt, amikor leukémiát állapítottak meg nála, volt, hogy az orvosok már nem bíztak a gyógyulásában. De ő már akkor is nagy küzdő volt.

Mindig egy pici lemaradásban voltam a társaimhoz képest, és pont ezért mindig egy kicsit többet tettem bele mindenbe. Az Exatlonban a legfőbb motivációm: ha tényleg csak magadra koncentrálsz, beleteszed azt, ami benned van, és küzdesz, akkor el lehet jutni a végéig. Sok mindenen mentem keresztül, de sosem adtam fel!

- nyilatkozta még az Exatlon Hungary előtt a pilates edző arról, miért jelentkezett a műsorba.

Csóri Dorka kétéves korában leukémiával küzdött (Fotó: Tumbász Hédi )

Sorstársának adott erőt Csóri Dorka

A fiatal sportoló – aki sok bántást kapott csapattársától – most Insta sztoriban osztotta meg, hogy teljesítménye egy szintén leukémiás lánynak milyen sok erőt adott.

„Nálam is leukémiát diagnosztizáltak tavaly augusztusban (14 éves voltam). Tegnap múlt két hete, hogy megkaptam az utolsó vénás kemót. Személy szerint nekem nagyon sok erőt adtál, amikor néztelek a tévében, hogy annak ellenére, amin keresztül mentél, milyen erős vagy! Valószínűleg nem fogod látni, amit írok, de ha mégis, nagyon köszönöm, amit adtál nekem lelkileg.”