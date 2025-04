Kempf Zozo brutális balesetéről: „Az ütés miatt egy ödéma lett az agyamban!"

Sokkal szorosabbá vált a köztünk lévő kötelék. Furcsa volt így látnom Zozót, de ekkor mutatkozott meg mit is érzek igazán iránta. Nem arról volt szó, hogy ő a Kempf Zozo, aki amúgy most is, meg a hétköznapokban is, ahogy mindenki ismeri. Hanem úgy levetkőzve, amikor csak a lényeg marad.