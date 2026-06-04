Döntött a Csokonai Nemzeti Színház: Eszenyi Enikőnek nincs helye náluk

A közelmúltban ismét felkavarta az állóvizet a hat évvel ezelőtt hatalmas botrányt okozó Eszenyi Enikő, aki akkor nem, most azonban közösségi oldalán bocsánatot kért minden érintettől.
A bocsánatkérés azonban nem aratott osztatlan sikert: sokak szerint túl későn jött és nem is volt őszinte, kiváltképp, hogy azt követően érkezett, hogy a debreceni Csokonai Nemzeti Színház felfüggesztette Eszenyi Enikővel a tervezett közös munkát.
A Csokonai Nemzeti Színház végül döntött Eszenyi, és a nevéhez kapcsolódó, Primadonnák című előadás sorsáról, melyet a 2026/2027-es évadban rendezett volna a Vígszínház korábbi igazgatója, akiről Csőre Gábor úgy fogalmazott: "nem feltétlenül csak munkával kapcsolatos abúzusok történtek".
Vadász Dániel, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója közleményben számolt be a döntéséről, miszerint nem kívánnak együtt dolgozni Eszenyivel – valamint meg is indokolta, miért hozta meg ezt a döntést. A közleményt teljes egészében, változtatás nélkül közöljük:
"Színházunk biztonságos munkakörnyezetének megőrzése érdekében a mai nappal végleges döntést hozok, amely alapján a Primadonnák produkciót kivesszük a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen 2026/27-es műsorából. Döntésemet igazgatói hatáskörben, önállóan hoztam meg, döntésért sem a társulatot, sem a tanácsadókat felelősség nem terheli.
Döntésem indokául az szolgált, hogy az ügy elhúzódása nagyon rossz hatással van a munkahelyi légkörre, nekem vezetőként pedig ezt kell elsősorban szem előtt tartanom. A békés és biztonságos munkahelyi környezet feltételeinek biztosítása minden egyéb szempontot megelőz.
Az üggyel kapcsolatos munkahelyi kommunikációs intézkedések során kiderült számomra, hogy ebben a folyamatban lévő ügyben a megszólított szakmai szervezetekkel egyeztetve sem lehet olyan protokollt követni, amelyet minden érintett szervezet egyformán véleményez, és ebből ellentmondásos, akár destruktív helyzetek is kialakulhatnak.
Ennyire érzékeny témában, ilyen nyomás alatt a társulattal történő kommunikáció stratégiai szintű fejlesztése nem lehetséges, erre hosszabb távon van esély, a megfelelő szakemberek bevonásával. Ez ügyben elindult Színházunk és a Biztonságos Terek Alapítvány közti kapcsolatfelvétel, a jövő évadban az ő szakmai útmutatásaik szerint igyekszünk majd szakértőket bevonni a folyamatokba, és a hasonló helyzeteket elkerülni.
Igazgatóként elkötelezett vagyok a társulattal folytatott kommunikáció fejlesztése mellett, és azon dolgozom, hogy ennek feltételeit hosszú távon megteremtsem.
A június 15-én induló OSZT keretein belül kerekasztal-beszélgetést szervezünk, amelyen igyekszünk távlati célokat megfogalmazni, valamint releváns kérdésfeltevéseket is elindítani.
Elnézést kérek mindazoktól, akiket intézkedéseim érzékenyen vagy rosszul érintettek.
Dr. Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója"
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