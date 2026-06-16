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Most kaptuk a hírt: elhunyt a legendás szerkesztő-műsorvezető

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 13:50
betegségdénes gábor istvánműsorvezető
Hosszan tartó, súlyos betegségben halt meg.
Bors
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Hosszan tartó, súlyos betegségben, 75 éves korában meghalt Dénes Gábor István, aki húsz évig dolgozott a Magyar Rádióban szerkesztő-műsorvezetőként - közölte az elhunyt családja kedden az MTI-vel.

gyász, elhunyt, gyertya
75 éves korában elhunyt Dénes Gábor István / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Elhunyt Dénes Gábor István rádiós szerkesztő, műsorvezető

Mint írták, Dénes Gábor István 1974-től 1977-ig külsős munkatársként tanulta a szakmát, majd felvették a Petőfi Rádióba, ahol számos népszerű műsornak lett a szerkesztője, műsorvezetője, köztük a Sokféle című irodalmi magazinnak, a Kettőtől-ötig című kívánságműsornak, a Szívküldinek, az Iránytű utazási magazinnak és a Máról holnapra című hatórás éjszakai beszélgetős műsornak. A "Petőfi Rádió, a család rádiója" alapító-főszerkesztője volt.

Közmédiás munkássága után évekig főtitkára volt a Menedzserek Országos Szövetségének - tették hozzá.

Temetésére szűk családi körben kerül sor - közölték.

 

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