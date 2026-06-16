"Ezt a mondatot először Te viselted. Most pedig már én is" - Életre szóló döntésre szánta rá magát Dudás Miki özvegye

Idén januárban érkezett a felfoghatatlan hír, hogy elhunyt Dudás Miki. A korábbi sportolóra egy XVIII. kerületi lakótömb, második emeleti lakásában találtak rá holtan, azóta pedig az özvegye, Szigligeti Ivett egymaga igyekszik helytállni szülőként, aki minden erejével próbál támogatást nyújtani a gyermeiknek. A csinos sztáranyuka mindeközben továbbra is küszködik a szörnyű veszteség feldolgozásával, szerelme emléke előtt pedig most egy igazán megható módon tisztelgett, ami immár örökre vele marad.
Ezt a mondatot először Te viselted. Most pedig már én is. Te azért, hogy soha ne felejtsd el, kikért kelsz fel nap mint nap. Én pedig azért, hogy a legnehezebb napokon is érezzem, valahol még mindig fogod a kezem. Örökké Szeretlek Miki
- írta a közösségi oldalán Ivett, mialatt néhány fotó csatolásával mutatta meg azt a bölcs mondást, amit Dudás Miki a karjára tetoválva viselt, és ami nemrég az édesanya lapockájára került fel:
Minden nehéz pillanatban jussanak eszedbe Ők, akik érted kelnek fel nap mint nap!
A fotókat IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
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