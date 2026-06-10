"Konzerválni szerettem volna magam" - Megszólalt az arcfelvarrásról Dér Heni

Nagy felzúdulást keltett a közelmúltban Dér Heni edzős videója, amelyen nem éppen az énekesnő formás idomaira, sokkal inkább a megváltozott arcára fókuszáltak a rajongók. Mindez nem a semmiből jött, hiszen pár hónappal ezelőtt jelent meg a hír az énekesnő arcplasztikájáról először, amelyet Heni akkor nyíltan vállalt. Az énekesnő nemrég a Hazai Sláger legújabb adásában őszintén beszélt arról, miért döntött a beavatkozás mellett, és hogyan viszonyul a saját megjelenéséhez - szúrta ki a Blikk.

Megszólalt a plasztikai beavatkozásról Dér Heni / Fotó: Szabolcs László

Megszólalt az arcfelvarrásról Dér Heni

Tudom, hogy éveken keresztül, a rapper-szólókarrierem végéig azt aposztrofálták rólam, hogy én vagyok az ország egyik legdögösebb énekesnője. Ezen mindig csodálkoztam, de aztán kezdtem megszokni. Merthogy látom én is a hibáimat, mindenben tudunk találni hibát, de nem ettől lesz valaki tökéletes, hanem a kisugárzástól

- ecsetelte az énekesnő, aki nem tagadta, a plasztikai műtétje így kissé ellentmondásosnak tűnhet, kivált, mivel korábban is azt hangsúlyozta, hogy a külsőségek nem mindenek felett állók. Heni azonban sietett kijelenteni, nem a hibái zavarták, hanem az, hogy az elmúlt évek fáradtsága, stressze és éjszakázásai nyomot hagytak az arcán.

Konzerválni szerettem volna magam. Nem húszévesnek szerettem volna kinézni, csak annyinak, amennyi vagyok. És nekem most ez így rendben van. Láthatod, hogy igazából a karakterem nem változott. Azt is mindig elmondom, hogy ezermilliárd százalék, hogy nem is gondolkodok a műtéten, hogyha én ügyvéd, titkárnő vagy kasszás vagyok, vagy bármi, ami nem kamera, képernyő. Tehát nekem a munkám mindennapi része az, hogy képernyőn szerepelek, és egy kicsit úgy is figyelek magamra, mint egy munkaeszközre, aki közvetít

- magyarázta el Dér Heni, majd leszögezte, nem tervez további plasztikai műtéteket, és elégedett azzal, ahogyan most kinéz.