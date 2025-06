/Börtönben ült, színészlegenda lett - 100 éve született Darvas Iván

100 éves lenne a magyar mozi és magyar színjátszás valaha élt egyik legnagyobb alakja. Darvas Iván karrierje és élete számos brutális fordulatot, ő azonban rendíthetetlenül hitt a színészet erejében.

Darvas Iván ma lenne 100 éves Fotó: NFI

10 titok Darvas Iván életéből

Az igazi neve Szilárd volt

1925. június 14-én Darvas Szilárd néven anyakönyvezték. Egészen 21 éves koráig a Szilárd keresztnevet viselte, majd elkezdődött a színészi pályafutása, amikor Várkonyi Zoltán szerepet adott neki a Művész Színházban. Ekkor döntött a névváltoztatás mellett, mert már létezett egy közismert Darvas Szilárd, aki költőként és humoristaként tevékenykedett akkoriban.

Csehszlovákiában született Darvas Iván

Méghozzá egy elegáns kastélyban, de nem rendelkezett arisztokrata származással. Az édesapja ugyanis uradalmi titkárként dolgozott a földbirtokos Szent-Iványi József számára, ezért lakhatott a családjuk a bejei kastélyban. Beje község akkoriban épp Csehszlovákiához tartozott, ma már a szlovákiai Tornalja település része. Később Beje díszpolgárává is avatták Darvas Ivánt, majd utcát is elneveztek róla.

A Balaruhában című alkotásban Bara Margittal Fotó: NFI

Öt nyelven beszélt

A magyar mellett az oroszt is otthon sajátította el, mivel az édesanyja orosz nemzetiségű volt. Németül és csehül az iskoláiban tanult meg, a gyerekkora egy részét Prágában töltötte, ahol az édesapja újságíróként dolgozott. Emellett társalgási szinten elsajátította az angolt is. A nyelvtudása jól jött a második világháború idején, amikor a bevonuló szovjet csapatoknak volt kénytelen tolmácsolni.

Eltanácsolták a színiakadémiáról

15 éves korától már Magyarországon élt, és érettségi után felvették az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémiára. Az órákra azonban kevéssé járt be (ebben mondjuk az épp zajló második világháború zavaros viszonyai is szerepet játszottak), saját bevallása szerint nem sok olyat tanítottak neki, amit a pályához fontosnak érzett volna. Az egyik év végi rostavizsga után végül eltanácsolták az akadémiáról.ű

A Szerelem című filmben Törőcsik Marival alkottak legendás párost Fotó: NFI

Közel két évet ült börtönben Darvas Iván

Az 1956-os forradalomban aktívan részt vett, személyes okból is: ki akarta hozni a kémügyben megvádolt bátyját a börtönből. Végül nem csak őt, de további 140 politikai foglyot is kiszabadított a Művészeti Szövetség forradalmi bizottságának tagjaként, ezért pedig a megtorlás idején 32 hónap börtönre ítélték, amiből közel két évet le is ült. Később a Szerelem című filmjét ugyanabban a börtönben forgatták, ahol korábban raboskodott.