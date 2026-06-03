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Sokkoló titok hullt le Michael Jacksonról: kiderült, miért hordott sebtapaszt az arcán a popkirály

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Michael Jackson
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 20:30
plasztikai műtétmanipuláció
Sokan azt hitték, a plasztikai műtétek kudarca miatt takargatja az arcát Michael Jackson, de a valóság ennél sokkal döbbenetesebb.
Bors
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Michael Jackson imádta a rejtélyeket, és zseniálisan mozgatta a szálakat a háttérből. Bár már lassan 17 éve nincs köztünk, a Pop Királya körüli pletykák és titkok a mai napig lázban tartják a világot. Most a sztár egykori személyi testőre, Matt Fiddes döntött úgy, hogy megtöri a csendet, és elárulja, miért viselt az énekes rendszeresen sebtapaszt az orrán. A magyarázat egészen elképesztő: tiszta médiahack volt az egész.

Michael Jackson pontosan tudta, hogyan késztesse őrületbe a sajtót a külsejével
Michael Jackson pontosan tudta, hogyan késztesse őrületbe a sajtót a külsejével Fotó: STEPHEN OSMAN /  Northfoto

Beteges elme vagy zseniális marketing?

Tudta, hogyan kell játszani a médiával, és hogyan maradjon beszédtéma. A ragasztószalag, a tapasz az orrán, a smink, a kalap, a maszk és a napszemüveg...

– sorolta a testőr egy podcastben. Amikor a műsorvezető rákérdezett, hogy ezek a feltűnő külsőségek valóban megrendezettek voltak-e, Fiddes egyértelmű választ adott.

Az egész megrendezett volt. Azt akarta, hogy az emberek azt higgyék, leesik az orra. Csak egy egyszerű allergiateszt-tapasz volt.

Így manipulálta a sajtót Michael Jackson

Az egykori testőr szerint az énekes imádta a manipulációt. Amint megérkezett egy új városba, azonnal megbeszélést hívott össze, hogy kitalálják a másnapi címlapokat.

Az esetek 90 százalékában működött a dolog: maszkot tett az arcára, ragasztószalagot a kezére – vagy épp a tapasz az orrára, ez volt a kedvence. Mindig azt mondta, azt akarja, hogy az élete a legnagyobb rejtély legyen a Földön.

Apja kegyetlen szavai miatt feküdt kés alá

Bár Jackson életében mindössze két orrműtétet ismert el – az elsőt egy 1979-es táncpróbán szerzett törés és légzési nehézségek miatt –, a külseje miatti dráma örökre beszédtéma marad. A trükk bevált: a világ még most, évekkel a halála után is pontosan arról beszél, amiről ő akarta – írja a Ladbible.

 

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