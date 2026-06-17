Csősz Boglárka: „Két életre is elég volt, annyi minden történt velem”

Csősz Boglárka török férjétől való válása után visszaköltözött Magyarországra. A 42 éves színésznő-üzletasszony ma már sokkal diszkrétebben kezeli a magánéletét, új párja kilétét sem fedi fel. Annyit azonban elárult, hogy nyitott a családalapításra akár ötven fölött is.

Csősz Bogi gyereket szeretne, nem zűrkózik el a késői anyaságtól

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Csősz Boglárka családja rendszeresen összegyűlik

hot!: Nemrég töltöttél el egy hetet otthon, Erdélyben. Hogy érezted magad?

Csősz Boglárka: Ilyenkor az is legalább száz személyt jelent, ha csak a „kis család” összegyűlik. Kimegyünk valamelyik vadászházhoz – többen is vadásznak ugyanis nálunk –, és gulyást főzünk. Nagy banzáj van, eszünk-iszunk, beszélgetünk. Általában húsvétkor kerül sor erre az eseményre, de idén elhalasztottuk, most pótoltuk be, májusban. Esküvő is volt a családban, aminek nagyon örültem, mert az erdélyi lagziknál nincs jobb! Évente háromszor-négyszer szoktam hazamenni, nem hosszú időszakokra, de mindig örömmel. A brassói repülőtértől nekem csak negyven perc hazáig…

Mit adott neked az erdélyi magyarságod?

Nagyon sok mindent! A munkamorálomat mindenképpen, az nagyon székely. Aki ismer, az tudja rólam, hogy karakán vagyok, direkt, egyenes, gerinces. Nem is szeretek olyan közegben dolgozni, ahol nehéz emberileg meglenni. Fontos a direkt kommunikáció, a jó hangulat, no és persze az emberek: nem a külcsín, a külsőségek számítanak, inkább azt értékelem, kikkel tölhetem az időt. Az öcsém Magyarországon él, a szüleim Erdélyben. Anyukám Sepsiszentgyörgyön, apukám Maksán, a nagyszülői házban, ugyanis elváltak. Édesanyám óvónő volt, de már nyugdíjas, most egy kórussal foglalkozik. Apum az építőiparban dolgozik, kivitelező, családi házakat húznak fel. Szerencsére nagyon jó egészségben vannak, de ez genetikai dolog lehet nálunk, hiszen a kilencvenéves nagymamám is jól tartja magát, aminek örülök. Szeret táncolni is!

Az öcséddel milyen a viszonyod?

Másfél év a korkülönbség közöttünk. Sokat tudtunk vitatkozni, néha még verekedni is. Kicsit vadóc voltam… Volt bennem maszkulin energia, szerettem rivalizálni, ment a versengés. Felnőttként nyugalmas, jó kapcsolatunk lett. Neki egy szuper vállalkozása van, hasonló szakmában dolgozik, mint én. Nem egyszerre költöztünk Magyarországra; aztán én sokat modellkedtem Európában, majd ő is külföldre ment. Dániában tanult, építőmérnök lett.