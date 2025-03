"Lejjebb kellett adnom" - Csősz Bogi már nem várja el, hogy a férfi oldjon meg mindent

Nekem a férjemmel is ez volt, hogy borzasztóan intelligens volt, világlátott, tapasztalt és itthon is ezt kerestem. A jelenlegi párommal azért vagyunk együtt, mert ő is szenvedélyesen vehemens, ezáltal nem unatkozom mellette. Szerintem a viták jót tesznek néha, egy nőt az inspirál, ha egy férfi érdeklődő, ebből a nő azt érzi, hogy fontos valakinek.