"Egyiknek sem leszek elég jó" – Sokatmondó videó: ByeAlex és Nagy Bogi együtt üzentek az exeiknek

Nagy Bogi és ByeAlex nem köntörfalaznak: a szerelmi csalódásaikról, a szakítások mögött meghúzódó fájdalmas igazságokról és a meg nem értettségről énekelnek. A drámai hangulatot csak fokozza a dalhoz készült sokatmondó videóklip, amely egy félelmetes rendőri razziával indít. Vajon ez volt az utolsó csepp a pohárban, ez a botrány vezetett végül Alex és gyönyörű exbarátnője, Benjamina szakításához?

ByeAlex ismét szingli, dalban mondja el, miért (Fotó: Karnok Csaba)

ByeAlex barátnője besokallt a rendőri razzia után?

A "Nem hiszek" című dal nyitójelenete komoly feszültséggel indul, vibrál a levegő: kék lámpák villognak, fegyveres rendőrök rohanják le a helyszínt, valóságos razziát tartva a házban. A rajongók körében azonnal beindultak a vadabbnál vadabb találgatások: vajon a valóságban is ez a sokkoló esemény volt az a bizonyos utolsó csepp a pohárban, ami miatt ByeAlexet elhagyta a kedvese? Nos, a klip nagyon erősen azt sugallja, hogy a hatósági intézkedés és a zűrös életvitel tehette be végleg a kaput a kapcsolatukban. Alex a sorok között kvázi elismeri a felelősségét, és nem is menekül a múlt hibái elől.

"Sosem elég az, amit adni tudok"

Az énekes a dalszövegben döbbenetes őszinteséggel vallja be a saját gyengeségeit és párkapcsolati kudarcai legfőbb okát.

Úgyis csak nyelem le a rengeteg sok gyógyszert […] Egyiknek sem leszek elég jó. Nem hiszek én már a szerelemben, csak küszködök mindig a szerepeken, ezek tényleg másra vágynak. Kérdeznek mindig, hogy szeretek-e, és nem mutatom ki a szeretetem, és tényleg, lehet én hibáztam

– hangzik el a szívbemarkoló sor, amely hűen tükrözi azt a belső vívódást és hiábavaló küzdelmet, amit egy haldokló szerelemben élt meg.

Úgy tűnik, hiába próbált megtenni mindent a boldogságért, a párja számára ez végül kevésnek bizonyult. A luxus, a hírnév és a csillogás mögött egy magányos férfi képe rajzolódik ki, aki képtelen volt megadni azt a fajta érzelmi stabilitást, amire a szerelmének a mindennapokban szüksége lett volna, és a rendőrségi akció csak feltette az i-re a pontot.

Nagy Bogi válása: „Én többre vágytam”

A fiatal, válófélben lévő énekesnő arról énekel, hogy a kapcsolatban egy idő után ő maga is valami teljesen másra, sokkal többre vágyott annál, mint amit a partnere nyújtani tudott neki. Nem akart tovább egy olyan kiüresedett kapcsolatban ragadni, amely nem építi, hanem felemészti a lelkét.