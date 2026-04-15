Bodrogi Gyula szerint nem nagy dolog a 92. születésnapja: "Még jöhet rá 5 esztendő..."

Bodrogi Gyula a magyar kulturális élet megkerülhetetlen oszlopa, aki évtizedek óta csal mosolyt az arcunkra a képernyőn és a színpadon egyaránt. Ebben az ünnepi összeállításban nemcsak a legemlékezetesebb alakításait idézzük fel, hanem bepillantunk a kulisszák mögé is, hogy megértsük a „Bodrogi-jelenség” titkát. A Nemzet Színésze ma ünnepli a 92-t, mi pedig fejet hajtunk páratlan életútja és kifogyhatatlan életigenlése előtt. Tartsanak velünk egy érzelmes időutazásra, ahol a Süsü hangjától kezdve a drámai nagyúri szerepekig minden megelevenedik.
Ha azt mondjuk, Süsü, mindenki tudja, kiről van szó. Ha azt mondjuk, Linda édesapja, rögtön megjelenik előttünk egy kedves, kissé aggódó, de végtelenül türelmes figura. Bodrogi Gyula nem csupán egy színész: ő a nagypapa, akit mindenki magának akar, a barát, akivel bármikor meginnánk egy fröccsöt, és a művész, akinek minden szava aranyat ér. De hogyan kezdődött ez a páratlan karrier? Kevesen tudják, de Gyuszi bácsi eredetileg néptáncosnak tanult, és ez a lelkesedés, ez a ritmusérzék végigkísérte az egész pályáját. A hatvanas években már az ország egyik legnépszerűbb komikusa volt, de a drámai erejét is hamar megmutatta. A Vidám Színpad korszakában nem volt olyan este, hogy ne nevette volna tőle könnyesre a szemét a közönség.
A közönség évtizedekig beszélt a szerelmi életéről, hiszen Bodrogi mindig is értett a hölgyek nyelvén. Törőcsik Marival kötött házassága a magyar színháztörténet egyik legikonikusabb kapcsolata volt. Bár útjaik elváltak, a szeretet és a kölcsönös tisztelet mindvégig megmaradt közöttük – ez pedig ritka kincs a sztárvilágban. Később Voith Ági oldalán találta meg a boldogságot, akivel nemcsak a magánéletben, de a színpadon is tökéletes párost alkottak. Sajnos történetük tragikus fordulatot vett... Az elmúlt évtizedekben pedig Vass Angéla áll mellette jóban rosszban, mindenbe támogatva a legendát.
Nincs olyan magyar gyerek (vagy ma már felnőtt), aki ne ismerné fel azonnal azt a jellegzetes, kicsit karcos, mégis bársonyos hangot. Süsü, az egyfejű sárkány Bodrogi Gyula lelkével vált azzá, ami: egy esendő, szerethető és végtelenül jóságos lénnyé. De ott volt a Lindában a „Papi”, aki minden epizódban próbálta egyengetni karatebajnok lánya útját, és ott voltak a felejthetetlen kabarék, ahol egyetlen szemöldökfelhúzással képes volt elérni a katarzist.
Aztán a mozivásznon is megkerülhetetlen alakításokat nyújtott, generációk idézik poénjait a mai napig. Olyan kultikus alkotásokban tündökölt, mint az Üvegtigris, ahol felejthetetlen karaktert formált meg, vagy a legutóbbi nagy sikere, a Ma este gyilkolunk, amelyben idős kora ellenére is ellopta a show-t kollégái elől. Filmjeinek listája szinte végtelen, hiszen a klasszikus fekete-fehér moziktól a legmodernebb vígjátékokig minden műfajban bizonyította zsenialitását.
A színházi világban a Nemzeti Színház tagjaként a legnagyobb klasszikusokat vitte sikerre. Legyen szó Molière-ről vagy kortárs darabokról, Bodrogi mindenbe belecsempészett valami egyedit, valami „bodrogisat”. Azt a fajta huncutságot, amit nem lehet tanítani, amivel az ember születik.
Sokan kérdezik: mi tartja ilyen fiatalon? A válasz egyszerű: a munka és a közönség szeretete. Tavalyi betegsége után sokan aggódtak érte, de ő bebizonyította, hogy kemény fából faragták. Most pedig boldogan ünnepli 92. születésnapját családja körében. Lapunk elérte a művészt, de csak pár perce volt, mert épp próbára igyekezett.
Ez nem olyan nagy évforduló, ez csak a 92. Nem mondom, nagyon szép, kellemes, jó időszak volt ez a 92 év. Meg aztán még jöhet rá 4-5 év. Szerepelek mai napig, és fogok is még. De most a szülinapomra visszatérve: családias ünneplés lesz. Ajándékok terén pedig szeretek kapni, de adni is. Volt pár emlékezetes ünneplésem
– vallotta be a Borsnak a színész legenda.
92 év nem csak egy szám, hanem egy hatalmas, élményekkel teli kalandregény is. Bodrogi Gyula ennek a regénynek minden lapját arannyal írta tele. Ahogy ő mondja, az öregségben az a legjobb, hogy már nem kell sehová sietni – de mi azért reméljük, hogy még nagyon sokáig láthatjuk őt sietni a színpad felé, amikor felgyúlnak a fények.
Boldog születésnapot, Gyuszi bácsi! Köszönjük a mosolyokat, a könnyeket és azt a rengeteg emléket, amivel gazdagabbá tette az életünket. Az ország egy emberként kiáltja: Még sokszor ennyit!
