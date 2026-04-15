Bodrogi Gyula szerint nem nagy dolog a 92. születésnapja: "Még jöhet rá 5 esztendő..."

Bodrogi Gyula a magyar kulturális élet megkerülhetetlen oszlopa, aki évtizedek óta csal mosolyt az arcunkra a képernyőn és a színpadon egyaránt. Ebben az ünnepi összeállításban nemcsak a legemlékezetesebb alakításait idézzük fel, hanem bepillantunk a kulisszák mögé is, hogy megértsük a „Bodrogi-jelenség” titkát. A Nemzet Színésze ma ünnepli a 92-t, mi pedig fejet hajtunk páratlan életútja és kifogyhatatlan életigenlése előtt. Tartsanak velünk egy érzelmes időutazásra, ahol a Süsü hangjától kezdve a drámai nagyúri szerepekig minden megelevenedik.

Bodrogi Gyula születésnapját ünnepli ma minden rajongója

Bodrogi Gyula titka: Miért imádja őt egy egész ország?

Ha azt mondjuk, Süsü, mindenki tudja, kiről van szó. Ha azt mondjuk, Linda édesapja, rögtön megjelenik előttünk egy kedves, kissé aggódó, de végtelenül türelmes figura. Bodrogi Gyula nem csupán egy színész: ő a nagypapa, akit mindenki magának akar, a barát, akivel bármikor meginnánk egy fröccsöt, és a művész, akinek minden szava aranyat ér. De hogyan kezdődött ez a páratlan karrier? Kevesen tudják, de Gyuszi bácsi eredetileg néptáncosnak tanult, és ez a lelkesedés, ez a ritmusérzék végigkísérte az egész pályáját. A hatvanas években már az ország egyik legnépszerűbb komikusa volt, de a drámai erejét is hamar megmutatta. A Vidám Színpad korszakában nem volt olyan este, hogy ne nevette volna tőle könnyesre a szemét a közönség.

A nők bálványa és a magánélet viharai

A közönség évtizedekig beszélt a szerelmi életéről, hiszen Bodrogi mindig is értett a hölgyek nyelvén. Törőcsik Marival kötött házassága a magyar színháztörténet egyik legikonikusabb kapcsolata volt. Bár útjaik elváltak, a szeretet és a kölcsönös tisztelet mindvégig megmaradt közöttük – ez pedig ritka kincs a sztárvilágban. Később Voith Ági oldalán találta meg a boldogságot, akivel nemcsak a magánéletben, de a színpadon is tökéletes párost alkottak. Sajnos történetük tragikus fordulatot vett... Az elmúlt évtizedekben pedig Vass Angéla áll mellette jóban rosszban, mindenbe támogatva a legendát.

Minden szerepe legendás a művész úrnak

Süsü, a sárkány és a többiek: Bodrogi Gyula filmekkel is halhatatlanná vált

Nincs olyan magyar gyerek (vagy ma már felnőtt), aki ne ismerné fel azonnal azt a jellegzetes, kicsit karcos, mégis bársonyos hangot. Süsü, az egyfejű sárkány Bodrogi Gyula lelkével vált azzá, ami: egy esendő, szerethető és végtelenül jóságos lénnyé. De ott volt a Lindában a „Papi”, aki minden epizódban próbálta egyengetni karatebajnok lánya útját, és ott voltak a felejthetetlen kabarék, ahol egyetlen szemöldökfelhúzással képes volt elérni a katarzist.