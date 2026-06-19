Padlógázzal csapódott a falnak a Bikini zenésze: nyílt töréssel rohantak vele kórházba

Súlyos baleset érte a Bikini zenekar dobosát: Mihalik Viktor százzal csapódott neki egy falnak. Rohammentő szállította Máriapócsról kórházba a zenészt, ahol azonnal ellátták.
Talán kevesen tudják, de a Bikini dobosának, Mihalik Viktornak komoly sportolói karriere is van: régebben bokszolt, mostanában pedig raliversenyeken vesz részt. Így tett a hétvégén is, amikor is egy ralikrosszversenyen az autója felett elveszítette az irányítást.
Egy óvatlan versenybaleset volt a rajt után. Éppen úgy lökődtek az autók, hogy beleálltam százzal a falba. Kiszámoltuk, hogy 56 G-vel történt a becsapódás, ami hat tonna terhelést jelent. Valószínűleg a bokszolói múltamnak, a megerősödött szervtartó izmoknak köszönhettem, hogy nagyobb bajom nem lett, de így is nyílt bokatörést szenvedtem
– árulta el a Blikknek Mihalik, hozzátéve: a mentők rendkívül profin, mindössze negyed óra alatt kihámozták a roncsokból, és már siettek is vele a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházba.
"Egyből megműtöttek, aztán kaptam egy „Halálcsillagot” a lábamra, legalábbis teljesen úgy néz ki ez a fém rögzítő, amit viselek. Hamarosan átszállítanak a fővárosba, ott döntik majd el, meddig kell hordanom. Annyi biztos, hogy a nyílt töréses sebnek valamennyire be kell gyógyulnia, miközben figyelni kell, nehogy bakteriális fertőzés jelentkezzen. Még nem tudom biztosan, de elképzelhető, hogy vasat is kapok a bokámba, ezt majd kitalálják az orvosok" – magyarázta a zenész, akire várhatóan hosszú rehabilitáció vár. Egy darabig egész biztosan más helyettesíti a zenekarban: a kőbányai zeneiskola fiatal dobosa, Erdei Koppány ugrik be helyette.
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