Másfél óra alatt született a Bikini legnagyobb slágere

Negyvenéves a Bikini zenekar, amit meg is ünnepel a banda. Mindenképp megadják a módját, ezért jövő májusban nagykoncertet adnak az Arénában. Németh Alajos Lojzi, a Bikini alapítótagja a Borsnak elárulta, több meglepetéssel is készülnek a közönségnek, de a szakmán kívül a magánéletéről is beszélt.

Németh Alajos Lojzi Fotó: Bach Máté / Bikini

Idén negyven éves a Bikini, miért ünnepelnek jövőre?

Idén vagyunk negyven éve a pályán, de decemberben már nem volt hely a Papp László Arénában és mindenképp ott szeretnénk ünnepelni. Áttettük május 5-ére a bulit, addig még lehet gyakorolni (-nevet). Komolyra fordítva a szót, úgy dolgozunk mint a színházak, évadot csinálunk amire próbálunk, de nem változtatunk rajta csak a következő évben, viszont 200 dalból lehet választani.

Mi alapján döntik el, hogy mely nótákat játsszák és mik maradnak ki?

Hangulat alapján. Attól is függ, hogy éppen mi van a levegőben. Milyen események vannak, amiket érdemes dalokkal megtámogatni. Persze vannak nóták, amiket nem lehet kihagyni a kosárból. Ilyen az Adj helyet magad mellett!, Mielőtt végleg elmegyek, Részegen ki visz majd haza. A sztenderd slágerek mindig felcsendülnek.

A Bikininek sok slágere született. Mindig érezte, amikor egy örökzöld dal született?

Az ember érzi, de abból is tudod, hogy a slágerek gyorsan születnek. Nem reszeled, nem csiszolod, egyszerűen megszületik a dallam, amire aztán könnyen jön a szöveg is. Amikor D. Nagy Lajossal elkezdtünk együtt dolgozni 1985-ben, az első próbára magammal vittem a Végleg elmegyeket. Odaadtam, hogy vegyük fel kazettára és írjon rá szöveget. Meg is írta, ami így hangzott: „Mielőtt végleg elmegyek egy képet elteszek. Ez a kép a régi életem szét is téphetem”. Ez volt az eredeti szöveg, majd Nagy Feró és Trunkos András kicsit átfabrikálta és megszületett a nóta, ami örökzöld sláger a mai napig. Az első próba első másfél órájának a termése a legnagyobb slágerünk. A nagy művészeteket a szellemek csinálják, a bennünk lakó fantasztikus túlvilági kapcsolatok. Amikor félálomban, meditatív állapotban van az ember, akkor jönnek az igazi nagy ötletek. Hiszek a szellemvilágban, hogy nagy segítséget kapunk fentről, így egész másként szólnak a dalok.

Németh Alajos és D. Nagy Lajos a Raktárkoncerten Fotó: Bánkúti Sándor / Bikini

Hisz a szellemvilágban, akkor a lélek dolgait is komolyan veszi?

Nagyon érzékeny vagyok. Újabban megesik, hogy nagyon nehéz leülnöm játszani, mert mindjárt az első akkordot megkönnyezem. Lehet, hogy ez a korral jár (– nevet), de nagyon mélyen érzem a zenének a rezgését. Még mindig a maximumot akarom kihozni belőle és ezért sokat teszek is. Népi ihletésű szövegeket olvasok, amik fantasztikusan tiszták és bölcsek. Ezekből a szövegekből érdemes meríteni, mert az maga az élet.

Érezhetően fejlődésre törekszik. A rajongók is számíthatnak valami újdonságra?

A próbákra nagyobb hangsúlyt fektetünk most, mint valaha és felvesszük. Van egy sajátos hangulata, ami eddig soha nem jutott el a közönséghez. Ők csak egy becsomagolt terméket kapnak, de hogy az, hogy alakult ki, hogy milyen viták vannak, hogy egy vonósnégyes miként illeszkedik bele a zenekar életébe, azt nem tudják. A YouTube-oldalunkra fogjuk kitenni, így mindenki számára követhető lesz a Bikini együttes felkészülése. Indulatszavakból is lesz elég (- nevet). Élesbe megy az egész, nem lesz cenzúrázva: felvétel és megy is ki a netre.

Ha már indulat: van olyan, hogy elszakad Önnél a cérna?

Nem igazán… Nyugodt ember vagyok. Talán ezért is mondhatom el, hogy 40 éves a zenekar. Ha egy kicsit idegesebb, vagy agresszívabb lennék, három év után feloszlott volna a banda. Nagyobbat kell nyelni, többször kell elszámolni háromig, de ezt megtanultuk az idő folyamán.

Máig rengetegen járnak a Bikini koncertjeire Fotó: Komka Péter / Bikini

Akkor Ön jó pedagógus is.

Anyám az volt, és sokat tanultam tőle, ez kétségtelen. Gimnáziumi német nyelvtanár volt és roppant szigorú. Nem lehetett megmukkanni az óráján mert kihajította a növendékeket, minket is ütött vert a testvéreimmel (– kacagott fel, majd folytatta). Az én eszköztáram is hasonló a munkában és a gyereknevelésben is, csak mi már nem verjük a gyerekeinket. A lányom a 36 éve alatt egy nyaklevest sem kapott, pedig néha ráfért volna.

Hamarosan itt a karácsony, hogyan ünnepelnek a családdal?

A karácsony még mindig szent ünnep számomra. Annak idején még ministránsként vittük a papnak a bort, csengettyűztünk, meg körmenetre jártunk. Sokat zenéltünk is. A nővérem zongorázott, bátyám csellózott, én hegedültem, így kamarazenéltünk szenteste. Vártuk az angyalkát és a Jézust, hogy mit tesznek a fa alá. Tovább is vittem a hagyományt, és amikor megszületett a lányom, igyekeztem ugyanezt a karácsonyi hangulatot megteremteni neki. Most azt várom, hogy mit fog szólni a négyéves fiam, amikor meglátja a feldíszített karácsonyfát. Sokat adok a karácsonyi tradícióra és minden szenteste elérzékenyülök. Mindenki eszembe jut, aki már nem lehet közöttünk. Számomra a szeretet a legfontosabb és pont most, - amikor a szomszédunkban háború zajlik - jó arra gondolni, hogy nekünk megadatik, hogy Magyarországon békességben, szeretetben éljünk.

Megesett, hogy nem szerette a karácsonyt ?

Amikor a kislányom elvégezte a főiskolát és elköltözött Franciaországba - ahol nyolc évig élt – sokáig egyedül ültem egy lakásban karácsonykor.

Mivel elváltam, nem volt feleség, se gyerek és minden elveszítette az értelmét. Csak búslakodtam egy szobában

… Aztán szerencsére a sors úgy hozta, hogy lett egy új feleségem és egy négyéves kisfiam, aki most nagyon leköt és aki miatt ismét fontos a karácsony is. Nincs időm a múlton merengeni, vagy sajnálni magam, hiszen miatta menni kell tovább előre.

A csapat alapítójaként hosszú ideje áll színpadon Fotó: Komka Péter

Apaként, férfiként van olyan bölcsessége, amit szeretne átadni a gyerekeinek?

Nagyon jól mondja, az átadás a legfontosabb tulajdonságunk. Mindannyian azért jövünk a világra, hogy átadjuk a tudásunkat, vagy genetikailag, vagy fizikailag, szóban és dalban. Arra kell serkenteni a gyerekeinket, hogy tanuljanak minél többet, hogy legyenek ügyesebbek, okosabbak. A négyéves fiam például súlyzózik. Mindennap nézi Arnold Schwarzenegger klipjeit és mellizom gyakorlatokat végez. Emellett beválasztották a különleges tehetségek csoportjába egy művészkurzus keretén belül és vasárnaponként énekelni és zenélni jár. Karácsonyra kap is egy elektromos gitárt, az lesz a meglepetés.

Végül még egy szakmai kérdés: Nemrég Ön lett az Artisjus 15. elnöke. Mennyiben teher, vagy megtiszteltetés ez a feladat?

A jogvédő iroda megmondó embere lettem, de nem az elnök végzi a beszedést. A pénzbeszedést az iroda csinálja, én a zenészek érdekét képviselem, hogy a munkacsoport úgy végezze a dolgát, hogy aztán minden zenész jól járjon. Tíz évig tanultam, míg beülhettem ebbe a székbe. Két évig tart a mandátum és ha minden jól működik, akkor még két évet lehúzok. Nagyon átgondoltan kell eljárni, de óriási művészek a tagjai, mind a komolyzene és a könnyű zene részéről, így a megtiszteltetés is nagy.