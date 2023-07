„Köszönöm Istenem, hogy élek” – Egy éve halt meg majdnem Béres Anett a tudatmódosító teaszeánszon

Repül az idő: már egy éve annak, hogy Béres Anett részt vett azon a rosszul végződő teaszeánszon, ami kis híján az életébe került. Az egykori valóságshow-szereplő tavaly nyáron végig kórházban volt, ezért az ideit duplán szeretné kiélvezni.

A gyönyörű modell tavaly óta két szülinapot is ünnepel Fotó: archív / hot! magazin

Konkrét terveim nincsenek a nyárra. Egyet biztosan mondhatok, külföldre nem megyek! Szeretném kihasználni itthon a nyarat, hiszen olyan rövid ideig tart. Nemrég a Balatonon tölthettem egy kis időt, végre napozhattam is. Azon viccelődtünk a barátaimmal, hogy mennyire fehér a bőröm

– mesélte Anett korábban a terveiről Borsnak.

A gyönyörű modell a tavalyi tudatmosósító szeánsz óta, – amelyen egyébként barátnőjével, Sáfrány Emesével vett részt – két szülinapot is ünnepel, hiszen már azt is beleszámolja, amikor súlyos állapotban rátaláltak. Anett erről egy hosszabb bejegyzést is megosztott kedden az Instagram-oldalán.

Ma van a 2. szülinapom! Ma egy éve, hogy megtalált az a kedves ember, és ilyenkor már kórházban voltam! A mai reggelemet a templomban kezdtem! Hálát adtam az Istennek, hogy vigyázott rám!

– kezdte az egykori valóságshow-szereplő a lapozós posztjában, majd elmeséli, hogy Sáfrány Emesével azért vállalkoztak a tavalyi szeánszra, hogy megváltoztassák az életüket, de ő már az elején érezte, hogy valami baj fog történni.

„Soha nem fogom elfelejteni azt a napot! Aztán jött a fekete leves! Az életem megváltozott, de nem úgy ahogy szerettem volna! Nagy bajba sodortam magam! Ennek a napnak még most is hordozom a sebeit, és a fájdalmait! Fogalmam nincs hogyan csináltam végig ezt az egy évet! Akkor elképzelhetetlen volt, hogy valaha egészséges leszek! Szóval amiért mentünk az megtörtént, az életem megváltozott, de nem úgy ahogy szerettem volna teljesen máshogy!”

– fogalmazott Anett, aki azzal zárta a posztját, hogy mindenkinek köszönetet mondott, aki ebben a nehéz időszakban mellett volt.