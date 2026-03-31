Hoppá! Döbbenet, kik csatlakoznak az Ázsia Expressz csapatába

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb realityje kétségkívül az Ázsia Expressz lett, amely minden évadban újabb és újabb fordulatokkal, extrém helyzetekkel és embert próbáló kihívásokkal tartja lázban a nézőket. A legutóbbi szériát a Bódi testvérek nyerték meg, akik azóta más műsorokban is bizonyították, hogy nem véletlenül lettek a közönség kedvencei. Most azonban már minden figyelem az új évadra szegeződik, amely talán minden eddiginél keményebbnek ígérkezik.
A készítők ezúttal csavartak egy nagyot, hiszen a versenyzők nem a megszokott ázsiai helyszíneken, hanem Dél-Amerikában próbálják ki magukat. A dzsungelek, a magaslati területek és az ismeretlen környezet garantálja, hogy ez az évad nemcsak látványos, hanem fizikailag és mentálisan is kimerítő lesz. A feladatok már önmagukban is komoly próbatételt jelentenek, de a versenyzőknek egymással is meg kell küzdeniük, miközben folyamatosan alkalmazkodniuk kell a kiszámíthatatlan helyzetekhez.
Az elmúlt napokban sorra érkeztek a bejelentések, és már most látszik, hogy rendkívül erős mezőny alakul ki. Több ismert páros is belevág a kalandba, így biztosan nem lesz hiány feszültségből és drámából.
Ott lesz például Gombos Edina és férje, Alberto, valamint a Házasság első látásra egykori szereplői, Deák Rebeka és Kabai András is. A gasztronómiai világot Tischler Petra és Vomberg Frigyes képviseli, míg a Kincsvadászokból ismert Molnár Viktor és fia, Molnár Titusz szintén próbára teszik magukat. A verseny tehát már most izgalmasnak ígérkezik, és könnyen lehet, hogy olyan párosok is meglepetést okoznak, akikre elsőre kevesebben számítanak.
A legfrissebb bejelentés azonban még tovább fokozta az izgalmakat, hiszen újabb ismert arcok csatlakoznak a mezőnyhöz. Fischer Gábor, a Tv2 programigazgatójának legfrissebb TikTok videójából kiderült, hogy Balogh Eleni és Soós Dávid mellett újabb sztárpár csatlakozik, méghozzá Csomor Csilla és Deutsch Anita.
A Barátok Közt egykori színésznői szintén belevágnak az Ázsia Expressz új évadába, így két színésznő együtt indul neki az életük egyik legkeményebb kihívásának.
Többször kaptam meghívást ebbe a műsorba, és sohasem éreztem magam ennyire erősnek, hogy fizikálisan és mentilsan hogy belevágjak. Anita berántott ebbe, úgyhogy ő az, aki inspirál engem. Menjünk, csináljuk! Előre nem vetítenénk dolgokat, amik nyomás alá helyeznek bennünket
– kezdte Csomor Csilla.
Deutsch Anita pedig röviden, de annál beszédesebben tette hozzá:
Élvezni akarjuk az egészet!
Az biztos, hogy az új páros érkezésével még színesebb lett a mezőny, és minden adott ahhoz, hogy az idei évad az eddigi legizgalmasabb legyen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.