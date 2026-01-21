Mi a titka? Csomor Csilla 15 kilót dobott le

A színésznőt magával ragadó, sugárzó nőként ismerhettük meg. Csomor Csilla fogyása nagyon szép eredményt hozott. Csodás mosolya és a színpadon töltött évek mögött a fájdalom is megbújik.

Csomor Csilla fogyása, életmódváltása és a tizenöt kilótól való megszabadulás tudatos szemléletváltással párosult

A színésznő édesanyjának elvesztése hosszú gyászidőszakot hozott, amely a külső és belső megújulásához vezetett

Csomor Csilla reméli, hogy később találhat egy párt, emiatt fontos számára az elfogadható külső

Csomor Csilla fogyása jó példa lehet sok nő számára (Fotó: Fotó: Váradi Tamás; Stylist: Horváth Ottó András / hot! magazin)

Csomor Csilla fogyása titkaiba is beavatta az olvasókat

Csomor Csilla fogyása is szóba került abban a cikkben, ami nemrégiben a hot! magazinban jelent meg. Az átalakulás egy hosszú belső folyamat látványos eredménye lett.

„Harminc pluszos voltam, amikor a Barátok közt című napi sorozatot forgattuk, és azóta az idő rajtam is hagyott nyomokat” – kezdte Csilla a hot! magazinnak. „Amikor betöltöttem az ötvenedik életévemet, elkezdődött egy olyan időszak, ami szakmailag kevésbé terhelt le, és ott már erősen bennem volt, hogy majd szeretnék fiatalokkal dolgozni, tanítani őket. Valljuk be, a drámaírók nem kényeztetik el az ötven pluszos színésznőket, így kihívást jelent talpon maradni.”

Csomor Csilla kora nem látszik a csinos színésznőn (Fotó: Fotó: Váradi Tamás; Stylist: Horváth Ottó András / hot! magazin)

Csomor Csilla mitől fogyott le? Fájdalmas év áll a háttérben

Csomor Csilla nem tagadja: igen rosszul élte meg, hogy mellőzték. Ennek ellenére nehezen kér segítséget. Az elmúlt évek rádöbbentették, hogy az életmódváltás szemléletváltást is jelent.

„Nagyon rosszul éltem meg ezeket az éveket, mert alapvetően egy földhözragadt ember vagyok. Szeretem magam körül a biztonságot és a kapaszkodókat. Azt szeretem, ha szépség, rend, tisztaság, jó körülmények vesznek körül, mert akkor el tudom engedni magam, és hódolhatok a szerelmemnek, a színháznak. Nem titok, az egész tavalyi évem az elengedésről szólt, és ma már tudatosan működtetem azt. Ennek most óriási szerepe van az életemben, és nem csak az életmódváltás tekintetében. Nagy örömmel mondtam búcsút tizenöt kilónak.”

Voltak olyan tárgyak, amelyeket évekig csak ide-oda tologatott, aztán rájött, hogy ennek már semmi értelme. Embereket még nehezebben enged el, mert nagyon érzékeny. Csomor Csilla édesanyja elvesztése mindennél mélyebb sebet hagyott benne. Nála hosszú a gyászidőszak.