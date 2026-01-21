Mi a titka? Csomor Csilla 15 kilót dobott le

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
csomor csilla
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 07:00
Amióta először feltűnt a Barátok közt című sorozatban, nagyon sok minden történt vele. Csomor Csilla fogyása a közelgő születésnapja alkalmából is szóba került, de a megújulásról és az odáig vezető útról is beszélgettünk.
Dombovári Edina
A szerző cikkei

 A színésznőt magával ragadó, sugárzó nőként ismerhettük meg. Csomor Csilla fogyása nagyon szép eredményt hozott. Csodás mosolya és a színpadon töltött évek mögött a fájdalom is megbújik.

  • Csomor Csilla fogyása, életmódváltása és a tizenöt kilótól való megszabadulás tudatos szemléletváltással párosult
  • A színésznő édesanyjának elvesztése hosszú gyászidőszakot hozott, amely a külső és belső megújulásához vezetett
  • Csomor Csilla reméli, hogy később találhat egy párt, emiatt fontos számára az elfogadható külső
Csomor Csilla fogyása jó példa lehet sok nő számára
Csomor Csilla fogyása jó példa lehet sok nő számára (Fotó: Fotó: Váradi Tamás; Stylist: Horváth Ottó András / hot! magazin)

Csomor Csilla fogyása titkaiba is beavatta az olvasókat 

Csomor Csilla fogyása is szóba került abban a cikkben, ami nemrégiben a hot! magazinban jelent meg. Az átalakulás egy hosszú belső folyamat látványos eredménye lett. 

Harminc pluszos voltam, amikor a Barátok közt című napi sorozatot forgattuk, és azóta az idő rajtam is hagyott nyomokat” – kezdte Csilla a hot! magazinnak.Amikor betöltöttem az ötvenedik életévemet, elkezdődött egy olyan időszak, ami szakmailag kevésbé terhelt le, és ott már erősen bennem volt, hogy majd szeretnék fiatalokkal dolgozni, tanítani őket. Valljuk be, a drámaírók nem kényeztetik el az ötven pluszos színésznőket, így kihívást jelent talpon maradni.

Csomor Csilla kora nem látszik a csinos színésznőn
Csomor Csilla kora nem látszik a csinos színésznőn (Fotó: Fotó: Váradi Tamás; Stylist: Horváth Ottó András / hot! magazin)

Csomor Csilla mitől fogyott le? Fájdalmas év áll a háttérben

Csomor Csilla nem tagadja: igen rosszul élte meg, hogy mellőzték. Ennek ellenére nehezen kér segítséget. Az elmúlt évek rádöbbentették, hogy az életmódváltás szemléletváltást is jelent.

Nagyon rosszul éltem meg ezeket az éveket, mert alapvetően egy földhözragadt ember vagyok. Szeretem magam körül a biztonságot és a kapaszkodókat. Azt szeretem, ha szépség, rend, tisztaság, jó körülmények vesznek körül, mert akkor el tudom engedni magam, és hódolhatok a szerelmemnek, a színháznak. Nem titok, az egész tavalyi évem az elengedésről szólt, és ma már tudatosan működtetem azt. Ennek most óriási szerepe van az életemben, és nem csak az életmódváltás tekintetében. Nagy örömmel mondtam búcsút tizenöt kilónak.

Voltak olyan tárgyak, amelyeket évekig csak ide-oda tologatott, aztán rájött, hogy ennek már semmi értelme. Embereket még nehezebben enged el, mert nagyon érzékeny. Csomor Csilla édesanyja elvesztése mindennél mélyebb sebet hagyott benne. Nála hosszú a gyászidőszak.

Amikor édesanyámat elveszítettem, azt egy lényegesen hosszabb gyászidőszak követte. Igazából a tavalyi év második felében voltam hajlandó elfogadni azt, hogy ő már nincs többé. Ugyanakkor a mai napig beszélgetek vele. Mindig mindent meg tudtam osztani vele, mivel mindig nagyon támogató volt velem kapcsolatban. Sajnos sokszor van jelen az életemben az önmarcangoló időszak, és ilyenkor gyakran kérdezem magamtól, hogy elég jó vagyok-e.

Csomor Csillát a Barátok közt című sorozatnak köszönhetően ismerhettük meg
Csomor Csillát a Barátok közt című sorozatnak köszönhetően ismerhettük meg (Fotó: RTL / hot! magazin)

Csomor Csilla párja: ezért él még mindig egyedül

Csomor Csilla hisz abban, hogy fontos, hogy a test, a lélek és a szellem egyensúlyba kerüljön. Esetében a felismerést a megvalósítás követte, de elárulta, hogy nem csak a fölösleges kilóktól szabadult meg.

Időbe telt, míg lélekben megértem a megújulásra, sokáig hiába volt meg bennem az elhatározás. A veszteségeim feldolgozása sok időbe telt, és az is kérdés volt, mennyire tudom majd menedzselni a saját életemet színészként, tanárként, nőként, emberként, gyermekként, hiszen jelenleg az édesapámról való gondoskodás is része az életemnek. Hosszú évek óta egyedül élek. Hiszek abban, hogy az életem hátra lévő részében még találhatok egy olyan társat, akivel együtt megyünk tovább. Ehhez viszont kell egy olyan, számomra elfogadható külső, amivel én is elégedett vagyok. Egy kívül-belül egységben lévő emberhez szívesebben kapcsolódik egy másik személy, mint egy sérült, bizonytalan, önmagával elégedetlen emberhez.

Étvágykorrektor

A színésznő egy „étvágykorrektornak” köszönhetően jóval kevesebb ételt kíván. A pápafű kipucolja a felgyülemlett méreganyagokat, az indián fügekaktusz gátolja a zsírok és a szénhidrátok felszívódását, a japán gobó a salakanyagok száműzésében, a puffadás megszüntetésében segít. Csilla azt mondja: nem szenvedett, semmit nem kellett megtagadnia magától.

További izgalmas sztárhírekért keresd a hot! magazin legfrissebb számát! (Fotó:  hot! magazin)

 

 

