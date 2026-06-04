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„Nem akartam ezt még nyíltan felvállalni” – Bárány Aurél végre elárulta, mi van a barátnőjével

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 18:10
Bárány Aurélszakításpárkapcsolat
A Kőgazdag Fiatalok sztárjának magánélete folyton lázban tartja a rajongókat, ezért most úgy döntött, kitálal a magánéletéről. Bárány Aurél TikTok-oldalán öntött tiszta vizet a pohárba, és elárulta, mi a helyzet szerelmi fronton.
Bors
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A Kőgazdag Fiatalok szereplői közül a legtöbb tinilány egyértelműen Bárány Aurélért rajong, bár PSG Ogli ezt valószínűleg máshogy ítélné meg. Éppen ezért a fiatal srác TikTok-oldalán időről időre megoszt néhány részletet a magánéletéből, ami alapján nagyon úgy tűnt, hogy egy ideje már párkapcsolatban él. Kőgazdag Aurél barátnője azonban eddig nem állt nyilvánosság elé, de most úgy tűnik, megtört a jég. Vagy mégsem? A nagyszájú celeb most egy sokatmondó videóval tisztázott mindent.

Bárány Aurél a Kőgazdag Fiatalokkal vált ismertté.
A Kőgazdag Fiatalok Bárány Aurélját már a műsor alatt is imádták a csajok, úgy tűnik, ez azóta sem változott (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

A Kőgazdag Fiatalok 2. évadában Kőgazdag Aurél Tuvic Szandival randizgatott, ám a vonzalomból végül nem alakult ki mélyebb kapcsolat, ráadásul a szőke bombázó azóta újra összejött exével, akivel már első gyermekük is megszületett. De nemrég felröppent a pletyka, hogy a fiatal szívtipróra is rátalált a szerelem, amit utána ő maga is megerősített, így érthető, hogy sokan kíváncsiak voltak Bárány Aurél barátnőjére. Az influenszer pedig most úgy döntött, véget vet a találgatásoknak.

Tudom srácok, rengeteg üzenetet kaptam, hogy mutassam meg a barátnőmet, hogy ki ez a lány, és miért vagyok vele együtt. Úgyhogy, itt az ideje, megmutatom nektek, mert tudom, hogy kib***ta nálatok a biztosítékot, ezért nem akartam ezt még nyíltan felvállalni, hiszen tudom, hogy sok botrány van körülötte

 – kezdte a videót luxusautójában ülve az aranyifjú.

Bárány Aurél áprilisban lett 22 éves.
A Kőgazdag Fiatalok Aurélja már a születésnapját is szingliként ünnepelhette? (Fotó: Instagram)

Bárány Aurél szakított korábbi kedvesével?

A leleplező videó azonban nem éppen úgy folytatódott, ahogy azt sokan várták. Aurél ugyanis inkább egy fricskával vágott vissza a kíváncsiskodóknak, és a kamerát elfordítva csak a mellette lévő üres anyósülést mutatta meg.

Úristen, tényleg elhittétek? Itt a nyár, most jöttem, de már megyek is éppen be**szni. Normálisak vagytok?

– folytatta felháborodva, amivel egyértelművé tette követői számára, hogy szó sincs itt semmiféle barátnőről, hiszen szívesebben választja a nyári bulizást és csajozást egy komoly kapcsolat helyett. De vajon tényleg csak ez az oka annak, hogy Bárány Aurél exe már nincs a képben? Nos, bár kerestük Aurélt is a témában, egyelőre nem sikerült elérnünk, így a szakítás lehetséges okairól továbbra is csak találgathatunk.

@aurelbarany

🤙🏽🤙🏽🤙🏽

♬ eredeti hang - aurelbarany

 

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