„Nem akartam ezt még nyíltan felvállalni” – Bárány Aurél végre elárulta, mi van a barátnőjével

A Kőgazdag Fiatalok szereplői közül a legtöbb tinilány egyértelműen Bárány Aurélért rajong, bár PSG Ogli ezt valószínűleg máshogy ítélné meg. Éppen ezért a fiatal srác TikTok-oldalán időről időre megoszt néhány részletet a magánéletéből, ami alapján nagyon úgy tűnt, hogy egy ideje már párkapcsolatban él. Kőgazdag Aurél barátnője azonban eddig nem állt nyilvánosság elé, de most úgy tűnik, megtört a jég. Vagy mégsem? A nagyszájú celeb most egy sokatmondó videóval tisztázott mindent.
A Kőgazdag Fiatalok 2. évadában Kőgazdag Aurél Tuvic Szandival randizgatott, ám a vonzalomból végül nem alakult ki mélyebb kapcsolat, ráadásul a szőke bombázó azóta újra összejött exével, akivel már első gyermekük is megszületett. De nemrég felröppent a pletyka, hogy a fiatal szívtipróra is rátalált a szerelem, amit utána ő maga is megerősített, így érthető, hogy sokan kíváncsiak voltak Bárány Aurél barátnőjére. Az influenszer pedig most úgy döntött, véget vet a találgatásoknak.
Tudom srácok, rengeteg üzenetet kaptam, hogy mutassam meg a barátnőmet, hogy ki ez a lány, és miért vagyok vele együtt. Úgyhogy, itt az ideje, megmutatom nektek, mert tudom, hogy kib***ta nálatok a biztosítékot, ezért nem akartam ezt még nyíltan felvállalni, hiszen tudom, hogy sok botrány van körülötte
– kezdte a videót luxusautójában ülve az aranyifjú.
A leleplező videó azonban nem éppen úgy folytatódott, ahogy azt sokan várták. Aurél ugyanis inkább egy fricskával vágott vissza a kíváncsiskodóknak, és a kamerát elfordítva csak a mellette lévő üres anyósülést mutatta meg.
Úristen, tényleg elhittétek? Itt a nyár, most jöttem, de már megyek is éppen be**szni. Normálisak vagytok?
– folytatta felháborodva, amivel egyértelművé tette követői számára, hogy szó sincs itt semmiféle barátnőről, hiszen szívesebben választja a nyári bulizást és csajozást egy komoly kapcsolat helyett. De vajon tényleg csak ez az oka annak, hogy Bárány Aurél exe már nincs a képben? Nos, bár kerestük Aurélt is a témában, egyelőre nem sikerült elérnünk, így a szakítás lehetséges okairól továbbra is csak találgathatunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.