Szerelmes a Kőgazdag fiatalok sztárja: ez a bombázó csábította el – fotó

Nagy a szerelem Bárány Aurél háza táján. A Kőgazdag Fiatalok egykori szereplője Instagram-oldalán mutatta meg csinos barátnőjét.

A Kőgazdag Fiatalok sztárja újra szerelmes (Fotó: Máté Krisztián)

A Kőgazdag Fiatalok szereplője félt a szerelemtől

A TV2 műsorában megismert fiatal sokak számára megosztó személyiséggé vált szókimondó stílusával és önbizalommal teli kisugárzásával. Sokan azt gondolják, hogy a Rich Kids Hungary egyik legismertebb szereplőjének a flörtölés és a randizás gyerekjáték. Kőgazdag Aurél azonban őszintén bevallotta: korántsem olyan magabiztos ezen a téren, mint ahogyan azt sokan feltételezik róla.

A kőgazdag fiatal korábban elárulta, hogy valójában fél a visszautasítástól:

Ha nem beszéltünk előtte Instán sokat, akkor nem tudok nyitni. Félek az elutasítástól, rossz visszajelzéstől.

Noha Aurélt korábban sosem érte rossz tapasztalat nőügyekkel kapcsolatban, mégis annyira fél, hogy randevúra is csak úgy megy el, hogy előtte megiszik egy-két pohár italt, hogy feloldja gátlásait.

Kőgazdag Aurél Instagram oldalán jelentette be a nagy hírt (Fotó: Instagram / Bárány Aurél)

Kőgazdag Aurél újra szerelmes

Korábban a fiatal sztár azt is elárulta, hogy nem keres magának párkapcsolatot, inkább csak felvágni szeret a csajoknál:

Nekem nincs csajozós szövegem, nekem nem kell beszélnem általában. Van egy megjelenésem, főleg, amikor a saját autómmal vagyok, akkor aztán körberajongás van. Van két autóm, azzal felvágok, de most nem komolyat keresek. Nem szoktam nagyon csajozni, amikor karikázok a városban. Megismernek a netről persze, kérnek képet, de nem viszem el őket egy körre sem

– mesélte.

Valami azonban megváltozott a TV2 sztárjában és komoly kapcsolatra adta a fejét. Instagram-oldalán először posztolt szerelmével, Larával, aki egy igazi szőke bombázó.

Úgy tűnik a két fiatal megtalálta egymás személyében a boldogságot és büszkén felvállalják kapcsolatukat a nagyvilág előtt.