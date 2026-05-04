Veszélyben Aurelio esküvője: „Nem fog összejönni…”

Az Eskü megváltozom! című sorozat megható gesztussal zárult: Aurelio fél térdre ereszkedett és megkérte párja, Niki kezét. A fiatal lány természetesen boldogan mondott igent, most azonban meglepő részletekre derült fény.

Aurelio szerint idén biztosan nem házasodnak össze párjával (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Aurelio és párja nem sieti el az esküvőt

A TV2 sztárja szerettei előtt térdelt le kedvese, Niki lába elé és tette fel a nagy kérdést, hozzá megy-e feleségül. Aurelio párja boldogan mondott igent a sztárapukának. Az egykori Való Világ szereplő élete fenekestül felfordult az utóbbi időben, a változás pedig abszolút pozitív. Aurelio börtönben töltött ideje után családos ember lett, jelenleg is boldogan él együtt gyermeke édesanyjával és kislányukkal, Sofival.

A valóságshow-sztár régóta tervezte a lánykérést, szerette volna, ha minden a lehető legromantikusabb módon történik, így természetesen kedvese szüleinek is kikérte a véleményét, mielőtt meghozta volna a döntést, akik szívből támogatták a fiatalok egybekelését.

Ez a gondolat már régen megfogalmazódott bennem, hogy meg szeretném kérni a kezét. Szerintem ezt minden nőnek meg kell adni. A nő ezt meg kell, hogy érdemelje, a férfinak kapitulálni kell, amikor lemegy térdre, és mindent meg kell adnia a párjának

– mesélte korábban Aurelio Onorato Caversaccio a Borsnak.

Aurelio menyasszonyára bízza az esküvő megszervezését (Fotó: Markovics Gábor/hot!)

Mikor lesz esküvő?

Habár nagy izgalommal vágtak bele az előkészületekbe, Aurelio és menyasszonya úgy döntöttek, egyelőre várnak a nagy esküvő megszervezésével.

„Nagyon jól vagyunk, de az esküvő az egyelőre még csak gondolatban van. Igazából ennek az az oka, hogy nem akarjuk elkapkodni. Biztos, hogy lesz, emiatt nem aggódom, de most egyelőre még nem látjuk, hogy mikor. Valószínűleg idén már nem fog összejönni, de bízunk benne, hogy jövőre igen” – árulta el lapunknak A Nagy Duett sztárja.

Ha az esküvő időpontját még nem is tudják, az már biztos, hogy ki fogja megszervezni a ceremóniát. Az egykori Farm VIP versenyző teljes mértékben a menyasszonyra bízza a szervezést. „Ebben mindig az oroszlán dönt, nekem ebbe kevesebb beleszólásom van” – kezdte humorosan a sztárapuka.