Veszélyben Aurelio esküvője: „Nem fog összejönni…”

Az Eskü megváltozom! című sorozat megható gesztussal zárult: Aurelio fél térdre ereszkedett és megkérte párja, Niki kezét. A fiatal lány természetesen boldogan mondott igent, most azonban meglepő részletekre derült fény.
A TV2 sztárja szerettei előtt térdelt le kedvese, Niki lába elé és tette fel a nagy kérdést, hozzá megy-e feleségül. Aurelio párja boldogan mondott igent a sztárapukának. Az egykori Való Világ szereplő élete fenekestül felfordult az utóbbi időben, a változás pedig abszolút pozitív. Aurelio börtönben töltött ideje után családos ember lett, jelenleg is boldogan él együtt gyermeke édesanyjával és kislányukkal, Sofival.
A valóságshow-sztár régóta tervezte a lánykérést, szerette volna, ha minden a lehető legromantikusabb módon történik, így természetesen kedvese szüleinek is kikérte a véleményét, mielőtt meghozta volna a döntést, akik szívből támogatták a fiatalok egybekelését.
Ez a gondolat már régen megfogalmazódott bennem, hogy meg szeretném kérni a kezét. Szerintem ezt minden nőnek meg kell adni. A nő ezt meg kell, hogy érdemelje, a férfinak kapitulálni kell, amikor lemegy térdre, és mindent meg kell adnia a párjának
– mesélte korábban Aurelio Onorato Caversaccio a Borsnak.
Habár nagy izgalommal vágtak bele az előkészületekbe, Aurelio és menyasszonya úgy döntöttek, egyelőre várnak a nagy esküvő megszervezésével.
„Nagyon jól vagyunk, de az esküvő az egyelőre még csak gondolatban van. Igazából ennek az az oka, hogy nem akarjuk elkapkodni. Biztos, hogy lesz, emiatt nem aggódom, de most egyelőre még nem látjuk, hogy mikor. Valószínűleg idén már nem fog összejönni, de bízunk benne, hogy jövőre igen” – árulta el lapunknak A Nagy Duett sztárja.
Ha az esküvő időpontját még nem is tudják, az már biztos, hogy ki fogja megszervezni a ceremóniát. Az egykori Farm VIP versenyző teljes mértékben a menyasszonyra bízza a szervezést. „Ebben mindig az oroszlán dönt, nekem ebbe kevesebb beleszólásom van” – kezdte humorosan a sztárapuka.
Igazából minden férfi tudja szerintem, hogy ehhez a nők sokkal jobban értenek, és sokkal ügyesebben is csinálják, de ez így is van rendjén. Szerintem ez a nők dolga, ők találják ki a dekorációt, beszélik le a részleteket, mint a torta, virág, ruha és minden egyéb, ehhez én hozzá sem tudnék fogni. Nekem csak az számít, hogy neki jó legyen, nekem igazából mindegy. Felőlem lehet nagy esküvő vagy kicsi, de az biztos: idén már nem fogunk rá sort keríteni, úgyhogy reménykedem benne, hogy jövőre összejön.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.