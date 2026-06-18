„Ripacsnak tartottam magam” – Árpa Attila olyan titkot árult el, amire senki sem számított

Árpa Attila nemrégiben olyan meglepő részleteket osztott meg a múltjáról és a karrierjéről László Lillának, amelyek alapjaiban változtatják meg a róla kialakult képet.
Az évek múlásával a legkeményebb férfikép is átalakulhat, és ezt senki sem bizonyítja jobban, mint a hazai média egykori fenegyereke. Nemcsak a magánéletéről beszélt tabuk nélkül, hanem olyan szakmai önkritikát gyakorolt, amire ritkán látni példát. Kiderült például, hogy „A Nagy Ő” című reality műsort sem a szereplési vágy miatt vállalta el. Édesanyja kórházban volt, és a produkcióért kapott gázsi jelentős részben az ő gyógyulását, az orvosi számlák kifizetését szolgálta.
Amikor jött a felkérés a TV2-től, hogy lehetnék én A Nagy Ő, egyrészt valóban szakításban voltam azzal nővel, aki ma már a feleségem. És nem nagyon volt más ajánlat az asztalon, másrészt, és most jön a lényeg, édesanyámnak akkor volt két sztrókja, és mivel német állampolgár, ezért nincsen magyar TB-je. És igen, tény és való, elkezdtem megijedni attól, hogy milyen számla vár rám hat hónap szanatórium és rehabilitáció után
A legnagyobb megdöbbenést mégis az a kijelentése váltotta ki, amely a színészi képességeit érintette. Sok év távlatából ugyanis kendőzetlen őszinteséggel vallotta be, hogy egy ponton túl kifejezetten rossz színésznek látta önmagát.
Jött egy-két film, és az volt az a két film, ami után eldöntöttem, hogy én nem vagyok jó színész. Ripacsnak tartottam magam, és ezért hagytam abba. Meg kellett tanulnom visszavenni, és természetesebbnek lenni a vásznon.
– emlékezett vissza a fordulópontra. Ez a belső felismerés kényszerítette arra, hogy radikálisan visszavegyen a tempóból, és megtanuljon sokkal természetesebb módon létezni a kamerák előtt.
A sztár a nehéz gyerekkoráról is lerántotta a leplet. Elmondása szerint kifejezetten rossz kamasz volt: gyakran ütközött törvénybe, verekedett, és a lopástól sem riadt vissza. Édesapja próbált szigorú lenni, de nem tudott; a szülői megnyugvást végül az hozta el, amikor fia elkezdett tisztességesen dolgozni. Bár a beszélgetés során becsúszott egy vicces, félreérthető elszólás a női partnerekkel kapcsolatban – amin utólag maga is jót nevetett –, a jelenlegi valóság teljesen stabil.
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