„Ripacsnak tartottam magam” – Árpa Attila olyan titkot árult el, amire senki sem számított

Árpa Attila nemrégiben olyan meglepő részleteket osztott meg a múltjáról és a karrierjéről László Lillának, amelyek alapjaiban változtatják meg a róla kialakult képet.

Árpa Attila A Nagy Ő szerepét 2022-ben vállalta el (Fotó: archív / hot! magazin)

Árpa Attila: „Nem mindegyik szerep volt puszta szórakozás”

Az évek múlásával a legkeményebb férfikép is átalakulhat, és ezt senki sem bizonyítja jobban, mint a hazai média egykori fenegyereke. Nemcsak a magánéletéről beszélt tabuk nélkül, hanem olyan szakmai önkritikát gyakorolt, amire ritkán látni példát. Kiderült például, hogy „A Nagy Ő” című reality műsort sem a szereplési vágy miatt vállalta el. Édesanyja kórházban volt, és a produkcióért kapott gázsi jelentős részben az ő gyógyulását, az orvosi számlák kifizetését szolgálta.

Amikor jött a felkérés a TV2-től, hogy lehetnék én A Nagy Ő, egyrészt valóban szakításban voltam azzal nővel, aki ma már a feleségem. És nem nagyon volt más ajánlat az asztalon, másrészt, és most jön a lényeg, édesanyámnak akkor volt két sztrókja, és mivel német állampolgár, ezért nincsen magyar TB-je. És igen, tény és való, elkezdtem megijedni attól, hogy milyen számla vár rám hat hónap szanatórium és rehabilitáció után

Árpa Attila felesége nem örülhetett elszólásának múltjával kapcsolatban Fotó: Mediaworks Archív

„Ripacsnak tartottam magam” – A döbbenetes szakmai vallomás

A legnagyobb megdöbbenést mégis az a kijelentése váltotta ki, amely a színészi képességeit érintette. Sok év távlatából ugyanis kendőzetlen őszinteséggel vallotta be, hogy egy ponton túl kifejezetten rossz színésznek látta önmagát.

Jött egy-két film, és az volt az a két film, ami után eldöntöttem, hogy én nem vagyok jó színész. Ripacsnak tartottam magam, és ezért hagytam abba. Meg kellett tanulnom visszavenni, és természetesebbnek lenni a vásznon.

– emlékezett vissza a fordulópontra. Ez a belső felismerés kényszerítette arra, hogy radikálisan visszavegyen a tempóból, és megtanuljon sokkal természetesebb módon létezni a kamerák előtt.

Czakó Alexandra és Árpa Attila 2024-ben kötöttek házasságot (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

A balhés kamaszkortól a családi fészekig

A sztár a nehéz gyerekkoráról is lerántotta a leplet. Elmondása szerint kifejezetten rossz kamasz volt: gyakran ütközött törvénybe, verekedett, és a lopástól sem riadt vissza. Édesapja próbált szigorú lenni, de nem tudott; a szülői megnyugvást végül az hozta el, amikor fia elkezdett tisztességesen dolgozni. Bár a beszélgetés során becsúszott egy vicces, félreérthető elszólás a női partnerekkel kapcsolatban – amin utólag maga is jót nevetett –, a jelenlegi valóság teljesen stabil.