Weisz Fanni: Felfoghatatlan érzés, hogy Bendegúz már egyéves

Mintha csak tegnap született volna meg a szép modell kisfia! Az idő elképesztően gyorsan telik, hiszen a kisfiú már járni tanul. Weisz Fanni gyereke első születésnapjáról osztott meg megható részleteket. Weisz Fanni kisfia, Bendegúz nagyon élvezte a zsúrt.

Weisz Fanni gyereke bulijára űrhajós dekorációt választottak a szülők - Fotó: archív / hot! magazin

Weisz Fanni gyereke egyéves lett

A hallássérült modell számára ez a nap nemcsak az ünneplésről, hanem az elmúlt egy év megható pillanatainak felidézéséről is szólt.

"Bendegúz első születésnapja igazán különleges mérföldkő volt az életünkben. Meghitt, szeretettel teli ünneplést akartunk, ahol a legfontosabb az együttlét és az, hogy Beni jól érezze magát, és ez maradéktalanul sikerült is. Bár még nagyon pici, érezhető volt rajta, hogy élvezi a figyelmet, a mosolyokat és a szeretetteljes hangulatot. Az egész nap róla szólt, mi pedig csak néztük, és közben kicsit meg is hatódtunk, hogy már eltelt egy év" – kezdte a hot! magazinnak az édesanya.

A születésnapi torta nagyon vagány volt - Fotó: archív / hot! magazin

Weisz Fanni családja szűk körben ünnepelt

A születésnapi ünneplés tudatosan visszafogott, bensőséges hangulatban zajlott, hiszen Fanniék számára az volt a legfontosabb, hogy Bendegúz nyugalomban és biztonságban élhesse meg ezt a napot.

A születésnapot szűk családi körben ünnepeltük. Fontos volt számunkra, hogy nyugodt, biztonságos közeg vegye körül Benit, ezért csak a legközelebbi családtagok voltak jelen. Bár még nincs klasszikus értelemben vett kis "baráti köre", így is rengeteg szeretetet kapott, és ez volt a legfontosabb.

Weisz Fanni gyereke ajándékainak kiválasztásánál sem a mennyiség számított – sokkal inkább a tartalom.

"Főként játékokat és fejlesztőeszközöket kapott, amelyek támogatják a mozgását, a kíváncsiságát és a felfedezőkedvét. Igyekszünk olyan meglepetésekkel körülvenni, amelyek nemcsak örömet okoznak, hanem segítik is a fejlődését" – árulta el Fanni.

Bendegúz mindenre rácsodálkozott - Fotó: archív / hot! magazin

Weisz Fanni kisfiának születésnapja nagyon különleges témára épült

A születésnapi dekoráció és a tematika is különleges üzenetet hordozott a család számára, és természetesen a kis Beninek is nagyon tetszett.

"Az űrhajós tematika választása részben játékos ötlet volt, részben pedig szimbolikus: számunkra a kisfiunk valóban egy kis felfedező, aki napról napra új „világokat” hódít meg. A dekoráció és a torta is ezt a vidám, álmodozó hangulatot tükrözte, ami nagyon illett hozzá" – mondta a büszke anyuka, majd arról is említést tett, hogyan élték meg az év végi ünnepeket.

Az ünnepek összességében nyugodtan, családi körben teltek. Az elmúlt időszak számunkra leginkább az egymásra figyelésről, az összebújásról és a közös pillanatokról szólt, ami most, kisgyermekes szülőként különösen sokat jelent.

Weisz Fanni számára szinte hihetetlen, milyen gyorsan repült el ez az egy év, de nagyon büszke arra, hogy a kisfia ilyen szépen fejlődik.