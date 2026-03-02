Weisz Fanni a házasságáról vallott: „A kapcsolatunk átalakult a férjemmel”

Weisz Fanni kisfia már tizennégy hónapos, néha ők maguk is rácsodálkoznak, hogy mennyire gyorsan pereg az idő, amióta hárman vannak. Bendegúz egy igazi kis felfedező, aki már járni is tud, bár még bizonytalanul: anyukája karjai között érzi magát igazán biztonságban.

Weisz Fanni Instagram-oldalán gyakran oszt meg apróbb hétköznapi pillanatokat kisfiával, arcát azonban nem mutatja meg a nyilvánosságnak, hogy ezzel védje őt (Fotó: Máté Krisztián)

Weisz Fanni: „Az énidő számomra most apró dolgokból áll”

A gyönyörű modell kisfia már jelel is anyukájának, Fanni ugyanis születése óta tudatosan tanítja őt a babajelnyelvre. Ez nagyon sokat segít abban, hogy Beni ki tudja fejezni, mit szeretne, vagy hogy mit érez. Láthatóan élvezi is ezt a fajta kapcsolódást, ami Fanninak egy természetes és nagyon szép része a kommunikációnak. Saját bevallása szerint még mindig a nyugalom jellemzi a mostani időszakot, mint mondja, nagyobb utazásokat most nem tudnak bevállalni.

Korábban nagyon szerettem az utazásainkat megmutatni, mert tényleg imádunk menni, felfedezni, élményeket gyűjteni. Most viszont egy másik időszakban vagyunk. Beni még nem tud annyi ideig egy helyben ülni, és ez teljesen érthető az ő korában.

Fanni számára természetesen jócskán átalakult az énidő fogalma, hiszen sokkal inkább az apró, meghitt pillanatok jelentik mostanában a feltöltődést: Egy nyugodt kávé, egy rövid séta vagy akár csak pár perc csend.

Szülés után nagyon gyorsan regenerálódott

Weisz Fanni férjével is másképp éli meg a minőségi időt, hiszen más dolgok kerültek fókuszba.

A kapcsolatunk átalakult a férjemmel és szerintem, ez így van rendjén. Egy baba érkezése mindent újrarendez, több türelemre és kommunikációra van szükség. Nem mindenben értünk egyet elsőre, de a közös cél mindig Beni boldogsága, ez pedig összekovácsol minket. Néha el tudunk szökni kettesben – egy vacsorára vagy egy sétára –, és ezek a rövid alkalmak most még értékesebbek számunkra. Az anyaság megtanított arra, hogy sokkal erősebb vagyok, mint gondoltam és arra is, hogy nem kell tökéletesnek lenni: „az elég jó” is bőven megfelelő.

A csinos híresség elárulta: mindezek mellett az anya és a nő szerepe közötti egyensúly is egy folyamatos tanulási folyamat.

Modellként mindig nagy fókusz volt a külsőmön, és ez ma sincs másként – figyelek magamra, fontos az igényesség, illetve, hogy jól érezzem magam a bőrömben. A testem a szülés után nagyon gyorsan regenerálódott, gyakorlatilag visszanyerte a korábbi formáját, ami egy szerencsés adottság. Ugyanakkor a belső értékek számomra mindig fontosabbak voltak, mint a puszta külsőségek. A szépség nemcsak forma, hanem kisugárzás, tartás és lélek kérdése is. Hiszem, hogy minden nőben és minden testben ott van az egyedi szépség – és az anyaság ezt csak még inkább elmélyíti.

S hogy hányadán állnak a kistesó kérdésével?