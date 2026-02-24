„Már egy ideje gondolkozok, hogy beszéljek-e mélyebben erről a témáról” – Végvári Janka komoly dolgot árult el magáról

Végvári Janka 2025 júniusában nyerte el az ország szépe címet, a Miss World Hungary versenyét, mindössze 17 évesen. Ezzel hivatalosan is ő lett a legfiatalabb, aki ezt a rangot viselheti. Janka máskor is beszélt már mély témákról, most a kereszténységről vallott a TikTokon, és egy kommentelő kérdésére azt is elárulta, melyik felekezethez tartozik.

Végvári Janka hihetetlen fiatalon nyerte el a szépségkirálynő címet (Fotó: BORS)

Végvári Janka a vallásba menekült

Már egy ideje gondolkozok, hogy beszéljek-e mélyebben erről a témáról, de biztos sokatoknak lejött már a tartalmaimból, hogy keresztény vagyok

– kezdte Janka, majd azt is elárulta, hogyan alakult ki benne a vallás iránti érdeklődés.

Egy belső érzés miatt úgy éreztem, hogy ez engem érdekel és közelebb szeretnék kerülni Istenhez. Elkezdtem magamtól templomba járni, Bibliát vettem, a szüleimtől pedig a nagy érdeklődésem miatt kaptam egy keresztes nyakláncot, amit soha nem veszek le

– mondta a Miss World Hungary győztese, és hozzátette: „Az a célom ezzel az egésszel, hogy szeretnék egy jobb ember lenni, jobb, mint ami most vagyok” – jelentette ki Végvári Janka.

A kommentelők közül volt, akit az érdekelt, melyik felekezethez tartozik Janka.

„Katolikus vagyok” – írta válaszul a szépségkirálynő.

A szépségkirálynő fontosnak tartja, hogy beszéljen a vallásról (Fotó: Markovics Gábor)

Végvári Janka anorexiás volt

Janka korábban is beszélt már mély dolgokról, amik nagy hatással voltak az életére. Ilyen például a komoly betegsége, amivel sokáig küzdött. „Én, amikor kezdtem a gimnáziumot, tipikusan az a lány akartam lenni, aki menő, mindig csinos, fitt, kapcsolatot akartam, megfelelni a családomnak, a tanáraimnak...” – sorolta Janka YouTube-videójában. Elárulta, hogy mindezt nem a saját boldogsága érdekében tette, hanem azért, hogy a körülötte lévők büszkék legyenek és felnézzenek rá. Az állandó megfelelési kényszer azonban belülről széteséshez vezetett – írta meg korábban a Ripost.

A fordulópont akkor következett be, amikor Janka felismerte, hogy a helyzet nem normális:

Annyira lefogytam, hogy anorexiás lettem. Elmentem egy tanácsadóhoz, aki nagyon sokat segített abban, hogy megtaláljam, ki is vagyok, és rájöttem, nem kell ahhoz szakember, hogy megtaláljam önmagam

– vallotta be a szépség.