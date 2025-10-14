Ez igen: Gyönyörű helyen ünnepel Vasvári Vivien

Vasvári Vivien elképesztő formában van. Követői most nemcsak bomba formáján, hanem álomutazásán is ámulhatnak.

Vasvári Vivien teste hihetetlen formában van, a modell gyakorta feltüzeli képeivel az internetet (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien álomszületésnapja

Vasvári Vivien a Feleségek luxuskivitelben c. műsorban vált ismertté, s karrierje azóta is fényesen ragyog. Magánéletét tekintve pedig irigylésre méltó a harmonikus hatgyermekes édesanya élete. Férje, Bodnár Zsigmond és ő, már több mint két éve élnek boldog házasságban. A szerelem azóta sem aludt ki, hiszen kedvese egy álomutazással lepte meg a gyönyörű Vivient, aki mindezt Instagram oldalán osztotta meg az egymilliós követőtáborával.

Felhők felett három méterrel

Vasvári Vivien születésnapja ugyan csak 15-én lesz, a pár már 13-án elstartolt a nagy útra. Kezdetben még titokzatos maradt az úti cél, de hamarosan megtudhattuk, hogy a törökországi Kappadokiába tartanak szerelmével. A helyszín azért is különleges, mivel Viviennek nagy álma volt megcsodálni élőben is a mesés tájat, amint hőlégballonokba merül az ég egésze.

Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond oldalán megtalálta a boldogságot (Fotó: hot! magazin archív)

Valóra vált álom

Kelet ezer színével és még annál is több illatával sokakat elvarázsol. A térség rengeteg meglepetést tartogat a turisták számára, ezeket Vivien is dokumentálta. Instagram történetein nem győzünk ámulni. Vasvári Vivien követői legnagyobb örömére rengeteg videójának köszönhetően mi is úgy érezzük, hogy az utazás részesei vagyunk. Nemcsak a sziklába vájt lakosztályán vezette körbe a rajongókat, hanem az égbe is vele együtt emelkedhettünk, mikor felszálltak az óriási hőlégballonok. Még a földről nézve is elképesztő látványt nyújt a lávás térség, nem hogy fentről csodálva. Mindezt a hajnal festi még látványosabbá vöröses színeivel.

Vasvári Vivienék szárnyalnak a boldogságban

Természetesen nem maradhattak el a szerelmes csókok sem a földről felszállva, amik igazán filmbe illő képekké váltak. Mindennek alapján látjuk, hogy Vásári Vivien kapcsolata is szárnyal a boldogságtól, s nagy örömben lép be 35. életévébe is.

A követőkkel együtt mi is odavagyunk a párért, s reméljük hamarosan újabb varázslatos képcsokorral kápráztatnak el minket.