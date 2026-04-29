Vasvári Vivien férje megható vallomást tett, ő segítette világra kisfiát: „A bal tenyerembe csusszant a feje”

Vasvári Vivien gyerekeinek él, mindenben támogatja őket. Legkisebb fia, Liam április 28-án lett egy éves, amelynek apropóján hatalmas bulit rendeztek, illetve megható részletek láttak napvilágot születése körülményeiről.
A sztáranyuka előző kapcsolataiból van egy lánya, Ariana, egy kisfia, Edward, illetve mostani férjével, Bodnár Zsigmonddal két közös kisfiuk, Colin és Liam. A pár kapcsolata stabilabb, mint valaha: szerelmüket nemcsak egy esküvő, hanem most már két közös gyermek is összeköti. Bodnár Zsigmondnak szintén volt már két gyermeke korábbi kapcsolatából, így a házaspár összesen hat gyermeket nevel közösen. Vivi sosem tagadta, hogy nagyon örülne még egy kislánynak, így a közeljövőben nincs kizárva az sem, hogy bevállalnak még egy babát, mi több, tervezik is. Most azonban különleges évfordulóra fókuszált a család: Liam első születésnapját ünnepelték és ennek kapcsán most került csak nyilvánosságra, hogy a kisfiút tulajdonképpen édesapja segítette a világra.
És van egy történet, amit eddig a szívemben őriztem. Amikor megszülettél, valami egészen különleges történt velünk. Olyan, amire senki nem készül, amit nem lehet megtervezni , csak megélni.
– írja Vivi közösségi oldalán, amely történetről férje is részletesen beszámolt.
„…van valami, amiről eddig nem meséltem. Aznap én vezethettem le a saját fiam születését. Nem terveztük. Nem készültünk rá. Egyszer csak ott álltam a szülőszobában, és az orvos rám nézett: „Állj oda a feleséged bal lábához.” Vivi rátette a lábát a hasamra. Már látszott Liamka feje búbja. És akkor a saját kezemmel... A bal tenyerembe csusszant a feje. A kis vállát én segítettem ki. És én emelhettem rá az újszülött fiunkat a feleségem mellkasára.
Vivi mindeközben úgy érezte, férje jelenléte erőt ad neki.
Az utolsó tolásoknál az orvos irányításával apa kezei közé érkeztél meg. Ő volt az, aki először megérintett. Ő volt az első biztonság, ami körülölelt ezen a világon. Nincs rá szó, mit éreztünk akkor. Idő megszűnt létezni. Csak a szeretet maradt. A csoda. Te. Egy olyan pillanat volt, ami örökre belénk égett.
Vasvári Vivien férje, Zsigmond az ominózus pillanatban szóhoz sem jutott, olyan erős érzelmek kerítették hatalmába.
Remegtem. Sírtam. Nevettem. Egyszerre. Az adrenalin szétszakított belülről, és közben tudtam, hogy ennél a pillanatnál szebbet és igazabbat nem fogok megélni soha többé. Hogy én voltam az első kéz, ami megfogta. Az enyém. Isten éltessen, drága kisfiam.
Az elképesztő sorokat olvasva nem meglepő, hogy a szülők örökké szívükbe zárták Liam érkezésének pillanatait. Vasvári Vivien Instagram oldalán többször is megmutatta már, hogy rajong a lufikért, így nem volt kérdés, hogy Liamet is lufikkal, illetve tortával köszöntik majd fel. A család nagyon boldog és a szívhez szóló történet mellett néhány elképesztően cuki fotót is megosztottak a születésnaposról.
