Vasvári Vivien férje megható vallomást tett, ő segítette világra kisfiát: „A bal tenyerembe csusszant a feje”

Vasvári Vivien gyerekeinek él, mindenben támogatja őket. Legkisebb fia, Liam április 28-án lett egy éves, amelynek apropóján hatalmas bulit rendeztek, illetve megható részletek láttak napvilágot születése körülményeiről.

Vasvári Vivien gyerekei szeretetteljes környezetben nőnek fel: Liam születését például édesapja segítette, a pillanatot a szülők soha nem felejtik el (Fotó: Szabolcs László)

Vasvári Vivien gyerekei természetes úton születtek: Liam különleges csoda volt

A sztáranyuka előző kapcsolataiból van egy lánya, Ariana, egy kisfia, Edward, illetve mostani férjével, Bodnár Zsigmonddal két közös kisfiuk, Colin és Liam. A pár kapcsolata stabilabb, mint valaha: szerelmüket nemcsak egy esküvő, hanem most már két közös gyermek is összeköti. Bodnár Zsigmondnak szintén volt már két gyermeke korábbi kapcsolatából, így a házaspár összesen hat gyermeket nevel közösen. Vivi sosem tagadta, hogy nagyon örülne még egy kislánynak, így a közeljövőben nincs kizárva az sem, hogy bevállalnak még egy babát, mi több, tervezik is. Most azonban különleges évfordulóra fókuszált a család: Liam első születésnapját ünnepelték és ennek kapcsán most került csak nyilvánosságra, hogy a kisfiút tulajdonképpen édesapja segítette a világra.

És van egy történet, amit eddig a szívemben őriztem. Amikor megszülettél, valami egészen különleges történt velünk. Olyan, amire senki nem készül, amit nem lehet megtervezni , csak megélni.

– írja Vivi közösségi oldalán, amely történetről férje is részletesen beszámolt.

„…van valami, amiről eddig nem meséltem. Aznap én vezethettem le a saját fiam születését. Nem terveztük. Nem készültünk rá. Egyszer csak ott álltam a szülőszobában, és az orvos rám nézett: „Állj oda a feleséged bal lábához.” Vivi rátette a lábát a hasamra. Már látszott Liamka feje búbja. És akkor a saját kezemmel... A bal tenyerembe csusszant a feje. A kis vállát én segítettem ki. És én emelhettem rá az újszülött fiunkat a feleségem mellkasára.

Vivi mindeközben úgy érezte, férje jelenléte erőt ad neki.

Az utolsó tolásoknál az orvos irányításával apa kezei közé érkeztél meg. Ő volt az, aki először megérintett. Ő volt az első biztonság, ami körülölelt ezen a világon. Nincs rá szó, mit éreztünk akkor. Idő megszűnt létezni. Csak a szeretet maradt. A csoda. Te. Egy olyan pillanat volt, ami örökre belénk égett.

Vasvári Vivien férje, Zsigmond az ominózus pillanatban szóhoz sem jutott, olyan erős érzelmek kerítették hatalmába.