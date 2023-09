Drámai kamaszkor után gyönyörű nővé cseperedett a Megasztár gyereksztárja

Tóth Lüszi mindössze 13 éves volt, mikor a Megasztár negyedik szériájában berobbant a köztudatba. A kislány szépen menetelt a műsorban, egészen a döntő kapujáig eljutott, ám a kiesése nagy törést okozott a zenei karrierjében is. Egy-két évig még próbálkozott a köztudatban maradni, idővel aztán feledésbe merült a neve... De mi történt vele azóta?

Tóth Lüszi 13 évesen robbant be a köztudatba Fotó: TV2

Kezdjük ott, hogy már a gyermekkora sem alakult túl fényesen, ugyanis hiába adódtak lehetőségei, nem igazán élt vele. Egyre többször szóltak arról a hírek, hogy egyre nagyobb zűrökbe keveredik. Volt szó folyamatos bulizásról, alkoholproblémákról, és arról is, hogy kicsapták az iskolájából. Pedig nagy reményekkel vágott bele a tanulmányaiba a Pécsi Művészeti Gimnáziumban...

– Úgy emlékszem, zongorára vették fel ének helyett, és ez megviselte. Kicsit furcsa személyiség volt, például mintha szégyellte volna a dalát, ami akkoriban megjelent. Úgy tudom, kidobták a kollégiumból, ahol lakott, mert cigizett bent az épületben, és sokszor sokáig bulizott, aztán kicsit piásan ment vissza a koleszba – idézi a Ripost még évekkel ezelőttről az énekesnő volt osztálytársát, akinek szavait alátámasztja az a tény is, hogy 2010-ben is elmulasztott egy óriási lehetőséget Lüszi. Egy francia zeneszerző, Renaud Schmitt látta meg a tehetséget benne, két dalt is felvettek, s Franciaországban koncerttel várták. Ám az akkor 15 éves lány az elmondottak alapján félvárról vette a dolgot...

Tóth Lüszi új életet kezdett a Megasztár és a zűrök után

Miután az áhított zenei karrier nem sikerült, s az újságok csak arról írtak, hogy mennyire kisiklott az élete, Lüszinek újra kellett terveznie a jövőjét. Ez sikerült is neki, felelősségteljes, gyönyörű nővé cseperedett. A Ripost információi szerint egy Somogy vármegyei településen lévő lovardában dolgozik, illetve a méhészetbe is belevágott. De nem csak a karrierje szárnyal, hanem a magánélete is. Megtalálta szerelemét, akivel évek óta egy párt alkotnak.

– Nem volt egyszerű gyerekkora, elváltak a szülei, az édesanyja görcsösen sztárnak nevelte, de végül kipukkadt a lufi, ő pedig egyedül maradt ebben a helyzetben. Nyilván szeretett volna énekesnőként érvényesülni, és amiért ez nem sikerült, egyre zűrösebbé váltak körülötte a dolgok. De ez már a múlt, amire ő sem szívesen emlékszik.

Ma már elismert a munkájában, rengeteg tanítványa van, lovas táborokat szervez gyerekeknek, felnőtteknek pedig túrákat. Az éneklés pedig csak hobbiként létezik számára

– mondta a Ripostnak Lüszi egyik ismerőse. A lap megkereste az egykori gyereksztárt is, ám egyelőre nem reagált az érdeklődésükre.