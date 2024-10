Szívszorító üzenet: Ezt hagyta egy rejtélyes gyászoló Tompos Kátya sírján — Fotó

Egy magányos csónak díszíti a Tompos Kátya sírján lévő üdvözlőlapot (Fotó: Bors olvasó)

Tompos Kátya a Farkasréti temetőben nyugszik (Fotó: Bors olvasó)

Gubik Petra tovább vitte Tompos Kátya örökségét

A Sztárban Sztár All Stars október 19-i fináléjában szép számmal voltak felemelő és könnyed pillanatok. Tompos Kátya Gubik Petra által való megjelenítése olyan hatással volt a Sztárban Sztár 2024-es évadának résztvevőire, hogy utána percekig nem tudott senki sem megszólalni.

Gubik Petra Sztárban Sztár All Stars döntős produkcióként Tompos Kátya dalát adta elő (Fotó: Szabolcs László)

Petra és Kátya kolléganők voltak, ezért személyes kötődése is volt a színésznőnek. Mint ahogy a kisfilmjében is mondta, nem versenydalként tekint Tompos Kátya A magányos csónak című számára, hanem szeretne egy méltó megemlékezést. Ami sikerült is, sőt Hajós András szerint Petra ugyanolyan korszakalkotó énekes, akárcsak Tompos Kátya volt. Gubik Petra Tompos Kátya csodálatosságára szerette volna helyezni a hangsúlyt, az volt a célja, hogy hozzá méltó produkciót vigyen a színpadra.