„Jobb is, ha nem mutogatod” - T. Danny már maszkkal takarja eltorzult orrát, ilyen nagy a baj? - Fotó

Hosszú hónapok óta aggodalommal tölti el a rajongókat T. Danny állapota. A közösségi médiában megosztott fotók, barátai üzenetei és a rajongók hozzászólásai alapján sokan attól tartanak, hogy a fiatal zenész komoly válságon megy keresztül, küzd a démonjaival.

T. Danny külseje sokat változott az utóbbi időszakban (Fotó: Bors)

Való igaz, hogy népszerű rapper a közelmúltban nagyon lefogyott, ám a netezőknek nem csak ez szúrt szemet! Sokak szerint Telegdy Dániel orra az, ami leginkább sokkoló, ugyanis mára teljesen eldeformálódott.

T. Danny Instagram-posztban közölte pár nappal ezelőtt, hogy a torz orr egy bokszedzés eredménye, ugyanis kesztyűzés közben eltörték az orrát, ám senkinek sem kell aggódnia, az orrnyálkahártya építés már folyamatban van.

T. Danny orra egy bokszedzés eredményeképp lett ilyen

( Fotó: Instagram)

Úgy tűnik, hogy T. Danny addig is kitalált egy átmeneti megoldást, a rapper ugyanis legutóbb már eltakarta az orrát a fellépésén. Maszkban lépett fel, ami miatt kicsit úgy nézett ki a rajongók szerint, mint Andrew Lloyd Webber nagy sikerű musicaljének főhőse, az Operaház Fantomja.

Bár sokan üdvözítőnek találták a változást és a rapper új színpadi megjelenését, sokan kiakadtak amiatt, hogy Dani egy ilyen egyszerű módszerrel szeretné elrejteni, hogy valójában mekkora a baj.

Manuel nyílt levélben üzent T. Danny-nek

A közösségi médiában egyre többen emlegetik, hogy a rapper depresszióval és függőségekkel küzdhet. Több hozzászólás és találgatás szerint T. Danny helyzete sokkal súlyosabb, mint amennyit a nyilvánosság eddig látott. Az aggodalomra Manuel, T. Danny pályatársa és egyben barátja is ráerősített, amikor nemrég rövid időre egy Instagram-sztorit tett közzé, amelyben arra kérte Danny-t, hogy önmagáért és családjáért változtasson a szokásain.

„Szeresd már magadat annyira, hogy nem ba**od el mindazt, amit eddig elértél. Legalább a szüleid miatt, tesó! Én továbbra is itt leszek, ha kell. Csak tényleg azt akarom, hogy ne b**zd el a hátralévő életed”

– írta, ám a bejegyzést hamarosan törölte.

Manuel nyílt üzenete lavinát indított el: a kommentelők és fórumozók százai kezdtek el vitázni arról, vajon mi jelenthet valódi segítséget a fiatal rapper számára. Manuel szerint ideiglenes börtönbüntetés hozna tisztulást, a rajongók azonban hangsúlyozták: T. Danny-nek nem büntetésre, hanem pszichológusra, pszichiáterre és rehabilitációra lenne szüksége.