„Jobb is, ha nem mutogatod” - T. Danny már maszkkal takarja eltorzult orrát, ilyen nagy a baj? - Fotó

Hosszú hónapok óta aggodalommal tölti el a rajongókat T. Danny állapota. A közösségi médiában megosztott fotók, barátai üzenetei és a rajongók hozzászólásai alapján sokan attól tartanak, hogy a fiatal zenész komoly válságon megy keresztül, küzd a démonjaival.
Való igaz, hogy népszerű rapper a közelmúltban nagyon lefogyott, ám a netezőknek nem csak ez szúrt szemet! Sokak szerint Telegdy Dániel orra az, ami leginkább sokkoló, ugyanis mára teljesen eldeformálódott.
T. Danny Instagram-posztban közölte pár nappal ezelőtt, hogy a torz orr egy bokszedzés eredménye, ugyanis kesztyűzés közben eltörték az orrát, ám senkinek sem kell aggódnia, az orrnyálkahártya építés már folyamatban van.
Úgy tűnik, hogy T. Danny addig is kitalált egy átmeneti megoldást, a rapper ugyanis legutóbb már eltakarta az orrát a fellépésén. Maszkban lépett fel, ami miatt kicsit úgy nézett ki a rajongók szerint, mint Andrew Lloyd Webber nagy sikerű musicaljének főhőse, az Operaház Fantomja.
Bár sokan üdvözítőnek találták a változást és a rapper új színpadi megjelenését, sokan kiakadtak amiatt, hogy Dani egy ilyen egyszerű módszerrel szeretné elrejteni, hogy valójában mekkora a baj.
A közösségi médiában egyre többen emlegetik, hogy a rapper depresszióval és függőségekkel küzdhet. Több hozzászólás és találgatás szerint T. Danny helyzete sokkal súlyosabb, mint amennyit a nyilvánosság eddig látott. Az aggodalomra Manuel, T. Danny pályatársa és egyben barátja is ráerősített, amikor nemrég rövid időre egy Instagram-sztorit tett közzé, amelyben arra kérte Danny-t, hogy önmagáért és családjáért változtasson a szokásain.
„Szeresd már magadat annyira, hogy nem ba**od el mindazt, amit eddig elértél. Legalább a szüleid miatt, tesó! Én továbbra is itt leszek, ha kell. Csak tényleg azt akarom, hogy ne b**zd el a hátralévő életed”
– írta, ám a bejegyzést hamarosan törölte.
Manuel nyílt üzenete lavinát indított el: a kommentelők és fórumozók százai kezdtek el vitázni arról, vajon mi jelenthet valódi segítséget a fiatal rapper számára. Manuel szerint ideiglenes börtönbüntetés hozna tisztulást, a rajongók azonban hangsúlyozták: T. Danny-nek nem büntetésre, hanem pszichológusra, pszichiáterre és rehabilitációra lenne szüksége.
Az énekes később csak annyit reagált Manuel intelmére, hogy egészséges, és minden a legnagyobb rendben van.
