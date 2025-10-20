Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Váratlan helyen tűnt fel T. Danny: Maszk nélkül már nem is megy emberek közé? – Fotó!

T Danny
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 13:00
T. DannyMaszkorr
Az énekes meglehetősen nagy feltűnést keltett a celebektől hemzsegő eseményen. T. Danny szeptember végén húzott először fekete maszkot, amitől egyre nehezebben válik meg a jelek szerint.
A Bors először szeptember végén számolt be arról, hogy Telegdy Dániel, azaz T. Danny új módszert kezdett alkalmazni, hogy a kommentelők ne tudjanak csámcsogni a külsejéről, ami bizony alaposan megváltozott az utóbbi időben. A Reddit-népének egyik fő témája jó ideje az, hogy vajon mi történhetett T. Danny orrával, ami bizony teljesen eldeformálódott, egyesek szerint kezd egészen eltűnni, ami semmiképp sem egy pozitív fejlemény.

T. Danny itt még maszk nélkül
T. Danny ma már ritka látványnak számít a maszkja nélkül (Fotó: Szabolcs László)

Az elismert zenész minden bizonnyal megelégelte, hogy mindenhol a szaglószerve a téma, ezért egy szeptemberi koncertjén meglépte a váratlant, és egy sejtelmes fekete maszkkal takarta el az orrát és ezzel együtt a fél arcát. Bár sokan üdvözítőnek találták a változást és a rapper új színpadi megjelenését, sokan kiakadtak amiatt, hogy Dani egy ilyen egyszerű módszerrel szeretné elrejteni, hogy valójában mekkora a baj, ahelyett, hogy segítséget kérne.

T. Danny már csak maszkban megy az emberek közé?

A rajongók nagy része úgy vélte, hogy T. Danny kizárólag a színpadra tartogatja a maszkos megjelenését, amivel némiképp Andrew Lloyd Webber sikermusicaljének címszereplőjére, Az Operaház Fantomjára hasonlít. Ám a Bors egyik olvasója október 19-én, vasárnap este egy sportközpontban „futott össze” az énekessel, és kissé megdöbbent, ugyanis Danny oda is a maszkban érkezett. Az eseményen egyébként rengeteg celeb  és fotós vett részt, talán ezért dönthetett úgy a Dancing with the Stars korábbi versenyzője, hogy a maszk mögé bújva rejtőzik el valamennyire a kíváncsi szemek elől.

„Nagyon szeretem T. Danny-t, évek óta járok a koncertjeire, de nem kertelek, engem is aggodalommal tölt el, ami mostanában történik vele.”

Vasárnap este megnyugtatóan nézett ki, sok ismerősével beszélgetett, de a maszkhoz még mindig ragaszkodik, ami szintén kicsit aggasztó szerintem.

„Remélem, nyerésre áll a démonokkal folytatott harcban” – írta a Bors olvasója, aki le is fotózta a maszkos T.Danny-t.

T. Danny
T. Danny egyre gyakrabban látható maszkban (Fotó: Bors olvasó)

T. Danny állítja: Egy bokszedzés a torz orr oka

T. Danny még szeptemberben, egy Instagram-posztban közölte, hogy a torz orr egy bokszedzés eredménye, ugyanis kesztyűzés közben eltörték az orrát, ám senkinek sem kell aggódnia, az orrnyálkahártya-építés már folyamatban van.

T. Danny
„Rég nincs buli, pihi van” – üzente szeptemberben T. Danny (Fotó: Instagram)

Vajon a rajongóknak tényleg nincs okuk az aggodalomra?

 

