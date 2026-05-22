Meg kell szakadni a szívnek: a két és fél éves Lilla már az égből vigyáz a családjára

Krisztina és férje élete álomszerűen indult. A gimnáziumban szerettek egymásba, majd egyre komolyabbá váltak a közös tervek. A középiskola után a fiatal biatorbágyi nő biológusnak tanult tovább, Dávid pedig állatorvosnak. Az egyetemi évek alatt házasodtak össze, amikor pedig Krisztina az államvizsgára készült, már várandós volt. Hatalmas volt az öröm, amikor megszületett első kisfiuk, Levente, majd 15 hónappal később tovább bővült a család Domonkossal. A házaspár nagy családot szeretett volna, Krisztina maga is nagy családból származik, heten vannak testvérek. Tartották is a tervet, újabb két évvel később ugyanis megszületett első kislányuk: Lilla. Ez volt az a pont, ahol a család élete gyökeresen megváltozott: röviddel Lilla születés után ugyanis kiderült, hogy a kislány egy nagyon ritka agyfejlődési rendellenességgel született.

Lilla egy ritka agyfejlődési rendellenességgel, az úgynevezett Miller-Dieker szindrómával született a 37. héten. Szülei és testvérei szeme fénye lett Fotó: Beküldött fotó

"Valami a kezdetektől fogva gyanús volt"

Krisztina már a várandósság utolsó heteiben járt, amikor feltűnt neki, hogy kislánya nem mozog, ezért kórházba siettek férjével. Kiderült, hogy túl sok a magzatvíz, az orvosok pedig jobbnak látták, ha sürgősségi császármetszést hajtanak végre. A kicsi a PIC osztályra került, majd különböző vizsgálatoknak vetették alá.

Már feltűnt az elején, hogy ő nem azért van ott a PIC-en, mint a többi kicsi, akik 60 dekásak - valami a kezdetektől fogva gyanús volt. Ahogy ránéztem a kis testére és az arcára, láttam, hogy ez valami komplex. Máshogy tartotta a fejét, a végtagjait, illetve az arcát is másnak láttam. Valamiért az elejétől kezdve bennem volt, hogy nem csak annyi lesz, hogy a mozgása sérült, vagy esetleg hallássérült lesz

— fejtette ki lapunknak Krisztina.

Az anyai ösztön beigazolódott, 10 nappal később, egy MR vizsgálat során ugyanis bebizonyosodott, hogy a kislány az úgynevezett Miller-Dieker szindrómával született, ami azt jelenti, hogy az agy felszíne teljesen sima, aminek következtében a tudatos mozgás és agyműködés sérül. A betegség előfordulása nagyon ritka: 100 ezer gyermekből egyet érint.

A diagnózis utáni napok pokoliak voltak, amin az sem segített, hogy valójában senki nem magyarázta el a szülőknek, mivel is jár együtt ez a betegség.

Krisztináék végül az interneten olvastak utána, ekkor jött a következő sokk: a szindróma átlagos életkora 2 év.

A kicsit egyhónapos korában engedték haza, folyamatosak voltak azonban ezután is a kórházi látogatások.

Az elején az rémisztett meg, hogy a gyermekemet mindennél jobban szeretem, de ha ennyire kevés idő áll a rendelkezésünkre, akkor hogy kötődjek hozzá? Aztán ez átfordult abba, hogy jó volt tudni, mi vár ránk. Megértettük, hogy ezt nem lehet fejleszteni, meggyógyítani. Nekem megnyugvás volt látni, hogy ezentúl az a feladatunk, hogy minél kevesebb szenvedéssel és minél nagyobb szeretetben éljen, ameddig él velünk

— vallott őszintén Krisztina.