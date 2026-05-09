Apró részlet árulkodik Szabó Zsófi születendő babájának neméről

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Szabó Zsófi a közösségi oldalain jelentette be: második gyermekével várandós. Mint írta: "Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban".
Szabó Zsófi bejelentésével hatalmas meglepetést okozott a rajongóinak, hiszen eddig a nyilvánosság előtt titkolta, hogy már útban a második gyermeke. Felmerült többekben, hogy valószínűleg a gyönyörű műsorvezető, ezért hordott bővebb pulóvereket, zakókat a Fidesz Háborúellenes Gyűlésein.
Egyelőre minden részletet igyekszik titokban tartani Szabó Zsófi. Így az apuka kilétét és a babával kapcsolatos minden információt is. Még azt sem lehet tudni, hogy kisfia vagy kislánya lesz másodjára a műsorvezetőnek. Ám az örömhírt bejelentő fotókon kiszúrtak egy apróságot a rajongók. Azonnal beindította a találgatásokat az észrevétel, amit lehet mindenki félreértelmez...
Az egyik képen, amelyet Szabó Zsófi posztolt, egy kis rugdalózó is látható, amelyen a műsorvezető követői halványkékes árnyalatot véltek felfedezni. Sokan ebből arra következtettek, hogy a műsorvezető ismét kisfiút hord a szíve alatt, habár biztosan egyelőre még nem lehet tudni - vette észre a Life.hu.
