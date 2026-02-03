Zokogva jelentette be a hírt Sebestyén Katja: tragédia történt a családjukban

Borzasztó tragédiáról számolt be Sebestyén Katja: a Sztárban sztár leszek korábbi versenyzője volt férjét, két idősebb gyermekének édesapját veszítette el. Zoltán azután hunyt el, miután az otthonában tűz ütött ki, majd alvás közben füstmérgezést kapott.

Könnyek közt vallott a szörnyű tragédiáról Sebestyán Katja / Fotó: hot! magazin

Katja a Mokka riporterének a könnyeivel küszködve mesélt arról, ahogy az előző héten felkeresték Csömörről: ekkor a volt férje barátja őszinte részvétét nyilvánította, amit a TV2 sztárja nem is értett. Ekkor derült ki, hogy Katja addig nem is értesült arról, hogy korábbi párja elhunyt. Azóta már felvette a kapcsolatot a rendőrséggel és a tűzoltósággal is, a mai napon pedig az egyenruhásokkal kint jártak a tragédia helyszínén.

Katja ezután elmondta, bár a váláskor volt köztük mosolyszünet a volt férjével, a két közös gyermekük szeretete olyannyira közel hozta őket egymáshoz, ismét, hogy a férfi az utóbbi időben már havi rendszerességgel járt náluk vendégségben: nem sokkal a tragédia előtt is felkereste őket.

Az első gondolatom pontosan az volt, amikor elment, hogy te jó isten, mi lesz a gyerekekkel?

- tette hozzá Katja, aki személyesen ment fel a nagyfiához Budapestre, hogy elmondja neki, mi történt.

Végezetül nem győzte kiemelni: nagyon fontos odafigyelni a berendezési tárgyakra, mivel az ő esetükben is elektromos hibából fakadó zárlat okozta a tragikus tűzesetet.