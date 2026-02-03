Zokogva jelentette be a hírt Sebestyén Katja: tragédia történt a családjukban

Borzasztó tragédiáról számolt be Sebestyén Katja: a Sztárban sztár leszek korábbi versenyzője volt férjét, két idősebb gyermekének édesapját veszítette el. Zoltán azután hunyt el, miután az otthonában tűz ütött ki, majd alvás közben füstmérgezést kapott.
Katja a Mokka riporterének a könnyeivel küszködve mesélt arról, ahogy az előző héten felkeresték Csömörről: ekkor a volt férje barátja őszinte részvétét nyilvánította, amit a TV2 sztárja nem is értett. Ekkor derült ki, hogy Katja addig nem is értesült arról, hogy korábbi párja elhunyt. Azóta már felvette a kapcsolatot a rendőrséggel és a tűzoltósággal is, a mai napon pedig az egyenruhásokkal kint jártak a tragédia helyszínén.
Katja ezután elmondta, bár a váláskor volt köztük mosolyszünet a volt férjével, a két közös gyermekük szeretete olyannyira közel hozta őket egymáshoz, ismét, hogy a férfi az utóbbi időben már havi rendszerességgel járt náluk vendégségben: nem sokkal a tragédia előtt is felkereste őket.
Az első gondolatom pontosan az volt, amikor elment, hogy te jó isten, mi lesz a gyerekekkel?
- tette hozzá Katja, aki személyesen ment fel a nagyfiához Budapestre, hogy elmondja neki, mi történt.
Végezetül nem győzte kiemelni: nagyon fontos odafigyelni a berendezési tárgyakra, mivel az ő esetükben is elektromos hibából fakadó zárlat okozta a tragikus tűzesetet.
