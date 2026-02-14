Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Sebestyén Katja első férje temetéséről beszélt: "A két közös gyermekünk természetesen ott lesz, de..."

Sebestyén Katja
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 10:00
gyászSztárban Sztár leszek
A Sztárban sztár leszek! énekesnője szívszorító tragédiáról beszélt nemrég. Sebestyén Katja első férje füstmérgezésben hunyt el, az énekesnő szervezi a temetést, amiről most részleteket árult el...
mkb
A szerző cikkei

Sebestyén Katja múlt héten számolt be a lesújtó hírről: első férje, két nagyobbik gyermekének édesapja, Zoltán váratlanul elhunyt. Sztárban sztár leszek! felfedezettje teljesen összetört, mert bár a válásukkor elmérgesedett a viszonyuk, az utolsó években kifejezetten jó lett a kapcsolatuk.

Sebestyén Katja első férje temetéséről beszélt
Sebestyén Katja első férjéről emlékezett meg: még mindig alig hiszi el a tragédiát (Fotó: hot! magazin)

Sebestyén Katja nap mint nap a könnyeivel küzd

Katja a Borsnak néhány napja azt nyilatkozta, ő szervezi a búcsúztatót, ám az intézkedés közben pedig folyton elsírja magát, és úgy érzi, képtelen lenne beszédet mondani majd a temetésen, aminek csütörtökön az időpontját is közzétette.

Megvan a temetés időpontja. Ha belegondolok, hogy összegyűlik az egész életünk baráti társasága, a család: összeszorul a szívem. Továbbra is úgy érzem, képtelen lennék beszédet mondani. Ha csak egy-egy ismerősnek beszélek róla, már akkor is összefacsarodik a szívem. Ekkora tömeg előtt megszólalni lehetetlen lenne, jó ha két sort fel tudnék olvasni…

– vélekedett most a négygyermekes édesanya, aki úgy érzi, szívében már elbúcsúzott az első férjétől.

A két közös gyermekünk természetesen ott lesz a temetésen, de úgy döntöttem, hogy a két kicsi, Patrícia és Patrik ne jöjjön: az új párom családja vigyáz majd rájuk. Egyébként akármennyire kicsik még, már megértették, hogy a két nagy testvérüknek más apukája van” – emlékezett vissza sóhajtva Katja, aki elismerte, esetünkben különösen jól működött a mozaikcsalád felállás.

Sebestyén Katja kislánya törte meg a jeget

A válásunkat 2021-ben mondták ki, akkoriban nagyon elmérgesedett a viszonyunk, bár a bíróságon végül közös álláspontra tudtunk jutni. A jég akkor tört meg teljesen, miután 2022 februárjában megszületett Patrícia, Zoltán pedig pár héttel később jött a nagyokért, elvinni őket a tavaszi szünetben. Akkor nemcsak megismerkedett Patríciával, de össze is barátkoztak, és később a kis Patrikot is megszerette. Babusgatta őket, aztán nagyon jókat játszottak együtt. Zoltán, a halála előtt pár nappal még nálunk aludt, Patrícia pedig a nyakába ugrott: »Zoli bácsi!«. Tavaly pedig, amikor a szüreti mulatságon Csömörön volt fellépésem − mivel a jelenlegi párom videózott −, Zoltán vállalta, hogy vigyáz Patríciára…” – idézte fel a családanya, aki hozzátette: „Az ismeretségi körömben nincs senki, akinél ilyen jól működött volna a mozaikcsalád.”

Sebestyén Katja első férje szívesen segített be a játszóházban, jól szót értett a gyerekekkel (Fotó: Sebestyén Katja)

Sebestyén Katja eddig nem hangoztatott emléket is felfedett:

Tizenkét évig játszóházvezető voltam, akkoriban pedig Zoltán többször eljött animátornak. Sokszor öltözött be bohócnak, egy alkalommal pedig Télapó is volt! Nagyon jól kijött a gyerekekkel…

– mosolygott az énekesnő, akinek a nehéz időszakban legnagyobb támaszai a gyermekei.

 

