Schóbert Lara drámai vallomása: „Amikor azt próbálod kifele vetíteni, hogy minden rendben”

Schóbert Lara őszinte vallomást tett TikTok-csatornáján. A 22 éves fiatal az év korábbi részében már őszintén mesélt arról, hogy régebben, főleg iskolás éveiben nem inkább szórakozott, mintsem tanult, problémás kamasz volt. Ivott, pláne nagymamája elvesztése után. Minden fájdalmát alkohollal akarta tompítani és olyan mélyre került, hogy édesanyja, Rubint Réka is nehezen rángatta ki őt a gödörből. De idei éve sem volt egyszerű. Erről pedig legújabb TikTok-videójában mesélt.

Más emberré vált idén Schóbert Lara. Fotó: Ripost

Schóbert Lara őszinte vallomást tett

2025 elejéhez képest év végén egy teljesen más ember távozik az évből

- írja Lara a videójában, míg TikTok-leírásként az összevágott felvételhez már ezt írta:

Amikor azt próbálod kifele vetíteni, hogy minden rendben vs amikor valójában minden rendben van magadban. Én persze látok rengeteg sok külső változást is, de a belső a legjelentősebb. 2026! Várlak!

