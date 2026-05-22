Megszakad a szív: hamarosan adásba került Scherer Péter egyik utolsó televíziós szereplése

Scherer Péter nagy örömmel fogadta el a Kincsvadászok VIP megkeresését és hamar kiderült, mélyen kötődik a régi tárgyakhoz, különösen a szüleitől és nagyszüleitől örökölt régiségekhez. Közülük egyet, egy korai Gross Arnold rézkarcot mutat be vasárnap a kereskedőknek, akik nem csak az alkotást, hanem a színészt is óriási rajongással és szeretettel fogadták a stúdióban. A Jászai Mari-díjas Scherer Péter sajátos humora és szerethető személyisége a Kincsvadászok adását is áthatja, miközben a műalkotásról olyan érdekességeket oszt meg, amelyek még a tapasztalt kincsvadászok számára is újdonságot jelentettek.
Amikor Fertőszögi Péter arról kérdezte, honnan ered a művészetek iránti rajongása, Scherer így fogalmazott:
Mindig mindenben elvarázsol az emberfeletti teljesítmény. A kosárlabdában, a fociban, a színházban és a filmen, a festészetben is. Mindenhol.
A vasárnapi adásban Scherer Péter mellett Zoltán Erika, Mészáros Árpád Zsolt, Tallós Rita és Danny Blue szintén különleges tárgyakkal érkezik a kereskedők elé.
A műtárgykereskedő show után a TV2 a Lepattanó című filmmel emlékezik a színészre. Az érzelmes magyar sportvígjátékban Scherer Péter partnere Patrick Duffy volt. A film az esendőségről, a szeretetről és a kitartásról mesél, miközben tisztelgés a közkedvelt magyar játék, a gombfoci előtt.
Szombaton a Kincsvadászok is új résszel jön 19.30-tól, vasárnap 19.30-tól látható a Kincsvadászok VIP, 23.55-kor pedig a Lepattanó című vígjátékkal tiszteleg a TV2 Scherer Péter emléke előtt.
