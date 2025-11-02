Így néz ki Gesztesi Károly sírja: Liptai Claudia elárulta, miért nem jár ki a temetőbe

Január 4-én lesz 6 éve, hogy nincs köztünk az ország egyik legszerethetőbb színművésze, Gesztesi Károly. Mint ismert, mindenki Shrekje azon a hideg téli napon lekanyarodott autójával a Nyugati pályaudvar közelében található Ferdinánd hídról. Már sötét volt, Gesztesi pedig egy vidéki fellépésre sietett, de már soha nem ért oda.

Gesztesi Károly 2019-ben hunyt el (Fotó: MW archív)

Rosszul lett a volán mögött. Annyi lélekjelenléte még volt, hogy félrekormányozza fekete autóját, így más autóst nem sodort bajba. Mentőt hívtak hozzá, az orvosok 50 percen keresztül próbálták újraéleszteni, de sajnos hiába. Gesztesi Károly 56 éves korában elhunyt. A tragédia, Gesztesi Károly halála az egész országot megrázta.

Így néz ki most Gesztesi Károly sírja

Gesztesi Károly sírja egy budakalászi domboldalon található temetőben található, és imádott otthonára néz.

Gesztesi Károly sírja rendezett, látszik, hogy folyamatosan gondozzák

(Fotó: Bors)

A Bors olvasója november 1-jén, a délutáni órákban járt arra. Elmondása szerint megnyugodott, mert azt látta, hogy kedvenc művészének végső nyughelye rendezett, látszik, hogy rendszeresen látogatják.

Gesztesi Károly sírja a budakalászi domboldalon

(Fotó: Bors)

Liptai Claudia nem jár ki a temetőbe

Gesztesi Károly volt felesége, Liptai Cludia nemrég elárulta, még fél évvel a tragédiát követően is álomba sírta magát Gesztesi Károly halála miatt. Ám a gyászt mindenki máshogy dolgozza fel, és mindenki máshogy emlékszik elhunyt szerettére. Clau november 1-jén egy Facebook-posztban elárulta, ő nem jár ki a temetőbe.

„Bevallom, nem járok temetőbe. Pedig édesanyám rengetegszer elvitt Balatonszepezden a nagymamához nagypapához. Talán pont ezért képtelen is vagyok hiszen most már 16 éve ő is ott pihent meg. Sokszor gondolkoztam rajta vajon miért lehet így? Minden bizonnyal van benne valamilyen fajta tagadás. Az én halottaim a lelkemben mind annyira élők. És talán ha ott állnék túlságosan arcul csapna a valóság. Én így dolgozom fel. Mindenki máshogy teszi. Úgyhogy csak azt tudom mondani ezen a napon és minden napon szeressünk, öleljünk, és mondjuk el mit érzünk” - írta Claudia.