Sallai Nóra balesete: így van most a lábadozó színésznő, aki elveszítette a kisfiát

Mint arról a Bors beszámolt, 2024. szeptember 27-én Sallai Nóra éppen egy játszótérről indult hazafelé az ötéves kisfiával Alsónémedin, amikor az Opeljével egy mellékutcából kifordulva elsőbbséget kellett volna adnia a főúton – a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel – érkező BMW-nek. A két autó összeütközött, a színésznő és gyermeke pedig súlyosan megsérült. Nórát hónapokig kórházban ápolták, az ötéves kisfia viszont nem sokkal a baleset után elhunyt.
A rendőrség a nyomozást azóta sem zárta le. A BMW vezetőjét halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt hallgatták ki, tavaly tavasszal. Ügyvédje, Kamarás Gábor a Borsnak elmondta: M. B. R. részben beismeri a felelősségét, de álláspontjuk szerint a gyermekét gyászoló színésznő ugyanúgy felelős a tragédiáért.
Az Opelnek elsőbbséget kellett volna adnia, de nem tette meg. A Kúria gyakorlata szerint a védett útvonalon haladó gépjármű, ha túllépte a sebességet, nem hivatkozhat erre. Kétségtelen, hogy védencem túllépte a sebességet, de a másik kocsi sofőrjének is észlelnie kellett volna, hogy közeledik egy autó. Ebből következik, hogy a színésznő is hibázott, ez nem is vitás
– magyarázta a jogász, és hozzátette: az ügy igazából nem sokat haladt előre. Tavaly októberben elvégezték a helyszíni bizonyítási kísérletet, de annak az eredménye máig nincs meg. Hogy kiértékelése miért húzódik el ennyire, azt megkérdezte az ügyvéd a nyomozóktól, akik elmondták, hogy a körülmények vizsgálatába még orvosszakértőket is bevonnak. Az ő feladatuk, hogy megállapítsák a sérülések mértékét és gyógyulási idejét.
Kamarás Gábor hangsúlyozta: ügyfelét a történtek nagyon megviselték.
Ez egy szörnyű tragédia, ami a védencem életére is kihatott. A különböző internetes fórumokon egyesek egyenesen gyilkosnak nevezték, ez pedig szintén lesújtotta. Az igazság, hogy ebben az esetben szó sem volt szándékosságról
– hangsúlyozta az ügyvéd.
- Nyilvánvaló, hogy ez a szörnyűség a fiatalember számára is egy súlyos trauma. Nem akart balesetet okozni – magyarázta a jogász.
Az erdélyi származású sofőr egyébként hol otthon, hol Alsónémedei környékén tartózkodik. Mezőgazdasági idénymunkából igyekszik felépíteni a családja egzisztenciáját. A BMW nem az övé volt, hanem az baleset idején is mellett ülő unokatestvéréé, Keviné volt, aki átengedte neki a volánt.
A BMW-t vezető férfi jóval gyorsabban hajtott a megengedettnél a baleset előtt. A 50-es zónában 105-115 km/órával hajtott. Ezzel jóval túllépte a megengedett sebességet.
Kevin családját elértük, de nem válaszoltak kérdéseinkre.
Sallai Nóra telefonját az édesanyja vette fel. Nyilatkozni ő sem kívánt, de annyit elmondott, hogy a lányának még sok pihenésre van szüksége. A család úgy döntött, egyelőre nem szólal meg a balesetről, mert nem szeretnének Nórának további lelki gyötrelmeket okozni. Sallai Nóra korábban a Borsnak nyilatkozott hosszabban. Akkor beszélt a rehabilitációjáról és elhunyt kisfiáról, Bendéről is.
Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem és az édesanyám mondta el a tragikus hírt
– árulta el a Borsnak akkor Sallai Nóra, aki a balesete napjából semmire sem emlékszik.
Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. A legnagyobb nehézséget a kisfiam körüli mindennapi gondolataim jelentik
– zárta szavait a 2025 őszén folytatott beszélgetés során.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.