Sallai Nóra balesete: így van most a lábadozó színésznő, aki elveszítette a kisfiát

Mint arról a Bors beszámolt, 2024. szeptember 27-én Sallai Nóra éppen egy játszótérről indult hazafelé az ötéves kisfiával Alsónémedin, amikor az Opeljével egy mellékutcából kifordulva elsőbbséget kellett volna adnia a főúton – a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel – érkező BMW-nek. A két autó összeütközött, a színésznő és gyermeke pedig súlyosan megsérült. Nórát hónapokig kórházban ápolták, az ötéves kisfia viszont nem sokkal a baleset után elhunyt.

Sallai Nóra elvesztette az ötéves kisfiát Fotó: Bors

A rendőrség a nyomozást azóta sem zárta le. A BMW vezetőjét halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt hallgatták ki, tavaly tavasszal. Ügyvédje, Kamarás Gábor a Borsnak elmondta: M. B. R. részben beismeri a felelősségét, de álláspontjuk szerint a gyermekét gyászoló színésznő ugyanúgy felelős a tragédiáért.

Az Opelnek elsőbbséget kellett volna adnia, de nem tette meg. A Kúria gyakorlata szerint a védett útvonalon haladó gépjármű, ha túllépte a sebességet, nem hivatkozhat erre. Kétségtelen, hogy védencem túllépte a sebességet, de a másik kocsi sofőrjének is észlelnie kellett volna, hogy közeledik egy autó. Ebből következik, hogy a színésznő is hibázott, ez nem is vitás

– magyarázta a jogász, és hozzátette: az ügy igazából nem sokat haladt előre. Tavaly októberben elvégezték a helyszíni bizonyítási kísérletet, de annak az eredménye máig nincs meg. Hogy kiértékelése miért húzódik el ennyire, azt megkérdezte az ügyvéd a nyomozóktól, akik elmondták, hogy a körülmények vizsgálatába még orvosszakértőket is bevonnak. Az ő feladatuk, hogy megállapítsák a sérülések mértékét és gyógyulási idejét.

Sallai Nóra is hibázott?

Kamarás Gábor hangsúlyozta: ügyfelét a történtek nagyon megviselték.

Ez egy szörnyű tragédia, ami a védencem életére is kihatott. A különböző internetes fórumokon egyesek egyenesen gyilkosnak nevezték, ez pedig szintén lesújtotta. Az igazság, hogy ebben az esetben szó sem volt szándékosságról

– hangsúlyozta az ügyvéd.

- Nyilvánvaló, hogy ez a szörnyűség a fiatalember számára is egy súlyos trauma. Nem akart balesetet okozni – magyarázta a jogász.