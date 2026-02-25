Döbbenetes fordulat Sallai Nóra balesetében: ártatlannak vallja magát a száguldozó sofőr

Újabb részletek láttak napvilágot Sallai Nóra tragikus balesetével kapcsolatban, amely az ötéves kisfia életét követelte. A Jóban Rosszban színésznője 2024 szeptemberében tartott hazafelé a játszótérről fiával, Bendével, amikor Alsónémediben egy száguldozó jármű beléjük rohant. Öt nappal a karambol után újabb szívszorító hírek érkeztek a kórházból, miután Bende belehalt a sérüléseibe. Ekkor a színésznő még kómában feküdt, így nem is tudott arról, hogy elveszítette a gyermekét. A Jóban Rosszban sztárjának felépüléséért véradást szerveztek a magyar hírességek, később pedig hosszú rehabilitációt követően elhagyhatta a kórházat.

Újabb megrázó fejlemények Sallai Nóra balesetével kapcsolatban / Fotó: archív / hot! magazin

Úgy tudni, a balesetben érintett BMW egy, az anyósülésen helyet foglaló fiatalé volt, aki a járművet csak egy körre adta kölcsön a barátjának.

Az ügyben jelenleg a nyomozás folyamatban van, szakértői bizonyítás zajlik

– közölte dr. Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője.

A Blikk információi szerint egyrészt a műszaki szakértő szakvéleményének kiegészítését kérte az ügyészség, valamint az igazságügyi orvosszakértő véleményére is várnak a hatóságok. Utóbbinak az a feladata, hogy Sallai Nóra sérülései kapcsán megállapítsa azok súlyosságát és maradandóságát. Ennek a büntetéskiszabásnál is nagy jelentősége lehet.

Sallai Nórának ugyan alapvetően kötelessége lett volna elsőbbséget adni, azonban, a másik kocsi a megengedettnél jóval gyorsabban haladt. A szakértők feladata volt, hogy tisztázzák a pontos körülményeket, és hogy melyik sofőr hibázott. Hosszas vizsgálat után tavaly áprilisban hallgatták ki gyanúsítottként a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt a másik sofőrt, a nyomozást viszont azóta sem zárták le. A Blikk úgy tudja, a gázoló – a műszaki szakértő megállapítása szerint –, 105 és 115 km/óra közötti sebességgel haladt azon az úton, ahol egyébként a szabályok szerint csupán 50-nel lehetett volna menni.

Kértem a hatóságot, egy helyszíni bizonyítási kísérlet során rekonstruálják az eseményeket annak érdekében, hogy kiderüljön, az útra kikanyarodó sofőr pontosan mikor észlelhette a felé tartó járművet. Az indítványomra ez tavaly októberben megtörtént, de még azóta sem készült el a számítások eredménye

– mondta el a lap megkeresésére dr. Kamarás Gábor, a gyanúsított, M. B. R. ügyvédje.

A lezárt utcán hajtottunk egy autóval, benne ültem én és az ügyfelem is, de egy rendőr vezette. Szereztek egy ugyanolyan kocsit, ami a balesetet okozta és a szakértő, valamint az ügyész is jelen volt

– tette hozzá.