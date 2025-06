Gyönyörű esküvői fotókkal robbantott ifj. Schobert Norbika és szerelme - egy ország álla esett most le

A Schobert gyerekek mostanában rendkívül boldog időszakot élhetnek meg. Sokan azt gondolják, hogy a hírességek gyerekeinek roppant egyszerű életük van, hiszen születési előjogon jár nekik minden: a vagyon, a hírnév és a siker. Schobert Norbinak és Rubint Rékának három gyermeke van, és mindhármukat nagyon szeretik. A szülők mindig is arra törekedtek, hogy gyermekeik mindent megkapjanak, és annyi szeretetben részesüljenek, amennyi csak megilleti a gyerekeket. Számtalan élményben és kalandban volt már részük együtt, és bizony már csecsemőkoruk óta nyomon követhetjük őket, hogy miképpen cseperednek. Azonban a hírességek gyerekeinek élete nem csak mókából és kacagásból áll. Sok elvárásnak kell megfelelni, és az is komoly hatással van a lelki fejlődésükre, hogy egész életükben kíváncsi szemek vizslatták őket. Erről már beszélt korábban Schóbert Lara is, aki arról vallott Hajdú Péternek, hogy az apjával való kapcsolata miatt gondjai vannak a férfiakkal. Az ifjabb Schóbert Norbika drámáját pedig saját szemünkkel nézhettük végig a Megasztárban, a zsűri ugyanis attól félt, hogy túl sok nyomásnak lesz kitéve a fiú, ezért nem engedték tovább. Most azonban úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben.

Schobert Norbika nem is lehetne boldogabb csinos barátnője oldalán

Bár sok nehézséget éltek már meg a Schobert gyerekek, most rendkívül boldog időszakot tudhatnak magukénak. Schóbert Lara több sikertelen párkapcsolat után most megtalálta az igaz szerelmet, és állítása szerint még soha nem volt ennyire boldog senki mellett sem. Madarat lehetne vele fogatni, olyan jó most minden. Hasonló a helyzet Schobert Norbikával is, aki már hosszú ideje együtt van szőke szerelmével, és olyan boldoggá teszik egymást, hogy azt bizony sokan megirigylik.

A Schobert család most egy gyönyörű esküvőre volt hivatalos Alsópetényben. Schóbert Lara maga is lőtt egy csinos képet magáról az elegáns kastélyból, amely a lagzi helyszíne volt, Norbi és szerelme azonban mindent vitt. Elképesztően tündéri szerelmes képeket tettek közzé, a ruhájuk pedig mindenkit lenyűgözött. Csak úgy áradnak a gratulációk, hogy milyen szépek.