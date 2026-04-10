Hatalmas veszteség: elhunyt Jancsik Ferenc

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 11:04
A Jókai Színház jelentette be a szomorú hírt.

A Jókai Színház közölte a közösségi oldalán, hogy 80 éves korában elhunyt Jancsik Ferenc színművész, aki örökös tagja volt a színháznak – rengetegen gyászolják őt, sok-sok kommentelő búcsúzott tőle, többeknek is kedvence volt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Békéscsabai Jókai Színház örökös tagja, Jancsik Ferenc színművész 80 éves korában elhunyt. A színház osztozik a család gyászában, és a művészt saját halottjának tekinti.
Emlékét, szavait, alakításait szívünkben őrizzük

– írta a Jókai Színház.

Jancsik Ferenc 1946. január 12-én született Pesterzsébeten, iskoláit Csepelen végezte. Játszott a kecskeméti Katona József Színházban, a miskolci, majd a budapesti Nemzeti Színházban, 1988-tól a békéscsabai teátrum művésze volt. Tíz évig színészmesterséget tanított a békéscsabai színiiskolában, munkásságáért Békés Megye Kultúrájáért díjjal, valamint Békéscsaba Város Életmű díjjal tüntették ki. Kisebb szerepekben az elmúlt években is feltűnt a színpadon – írja az MTI.

